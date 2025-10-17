Monumental atasco en la carretera de Sóller por el inicio de las obras del vial cívico entre Palmanyola y s'Esgleieta
El nuevo carril para peatones y bicicletas tendrá dos kilómetros de longitud y su ejecución cuenta con un presupuesto de dos millones de euros
El inicio de las obras del futuro vial cívico entre Palmanyola y s'Esgleieta ha provocado este viernes un monumental atasco en la carretera de Sóller que se ha prolongado desde primera hora de la mañana y hasta primera hora de la tarde.
Durante el tiempo en que los técnicos de carreteras del Consell de Mallorca han permanecido trabajando en el arcén, en las proximidades de la rotonda de s'Esgleieta, ocupando todo el carril de circulación en dirección al túnel de Sóller, con un vehículo con el material y una máquina perforadora, el atasco ha ido aumentando y disminuyendo dependiendo de la densidad del tráfico de la carretera, una de las más transitadas de Mallorca.
Los mismos técnicos que colocaban el nuevo guardarraíl de madera, tenían que dar paso sucesivamente a los coches que circulaban en uno y otro sentido de la carretera de Sóller para que la retención fuera disminuyendo. Pero eran tantos los coches atrapados que las retenciones no disminuían y muchos vehículos entraban en las calles de Palmanyola para sortear el enorme tapón.
El futuro vial cívico junto a la carretera entre Palmanyola (Bunyola) y Esgleieta (Esporles), tendrá 2,5 kilómetros de longitud y su ejecución cuenta con dos millones de presupuesto. Pretende convertirse en un carril seguro para peatones y ciclistas y forma parte de la apuesta por la movilidad sostenible del Consell de Mallorca, que prevé construir 26 viales cívicos para conectar diferentes lugares de la isla, algunos de ellos aprovechando la mejora de carreteras y otros, impulsando su ejecución. En total serán cerca de 60 kilómetros de viales peatonales y de bicicletas con una inversión de 45 millones de euros.
