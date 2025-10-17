Manacor tendrá agua de calidad en dos años gracias a la conexión a la red en alta

Manacor tendrá agua de calidad en dos años. El Govern ha presentado el proyecto para hacer llegar agua en alta hasta Manacor, una actuación clave para garantizar un suministro sostenible y de calidad en el municipio. La obra, dotada con una inversión de 21 millones de euros, permitirá transportar agua desde Petra hasta Manacor, completando la red en alta que actualmente une Maria de la Salut con Petra. El proyecto, ya finalizado, sale ahora a licitación, y una vez adjudicado, se prevé que las obras se ejecuten en un plazo aproximado de dos años, momento en que Manacor dispondrá de agua de calidad garantizada.

Mapa de la conexión. / CAIB

El proyecto contempla la instalación de una canalización soterrada de 600 milímetros de diámetro, la construcción de un depósito de 10.000 metros cúbicos en el término municipal de Manacor y la incorporación de sistemas de sectorización, telecontrol y conexión eléctrica que permitirán una gestión más eficiente del suministro.

El presupuesto total del proyecto asciende a 21 millones de euros para las obras y 573.019 euros para la dirección y coordinación de seguridad y salud. Ambos contratos ya están publicados en el perfil del contratante de ABAQUA, y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 18 de noviembre.

El conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha destacado que “esta actuación es un paso adelante para garantizar el suministro de agua de calidad a Manacor y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible. Además, refuerza la planificación del Govern para reducir la presión sobre los acuíferos y asegurar un abastecimiento estable y eficiente en toda la isla”. “El proyecto es el primer paso para hacer llegar el agua en alta a la zona costera del Llevant”, ha añadido el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat.

La nueva conexión representa una ampliación estratégica de la red en alta del Govern, que permitirá garantizar el suministro de agua a Manacor, reducir la presión sobre los acuíferos y, en fases posteriores, extender el servicio a los núcleos costeros del Llevant, reforzando su abastecimiento y mitigando la intrusión salina provocada por la sobreexplotación.

Fuga cero

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha destacado la importancia del proyecto ya que el agua como un bien escaso que requiere una gestión responsable y pública. Ha subrayado que el trabajo realizado en los últimos años para controlar las fugas ha sido esencial, especialmente en un contexto en el que los acuíferos están al límite. Gracias a este esfuerzo, Manacor se acerca al objetivo de “fuga cero”.

Oliver ha insistido también en la necesidad de regularizar las tarifas, proponiendo que los grandes consumidores paguen más, mientras que quienes hacen un uso responsable sean premiados. Finalmente, ha celebrado que la llegada del agua en alta permitirá al municipio afrontar el crecimiento poblacional con garantías de sostenibilidad.