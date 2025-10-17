Manacor, la eterna espera de agua decente

El caso de Manacor es un claro ejemplo más de los constantes cortes, esperas, bloqueos y carencias que padece la conexión en alta de las redes de suministro de agua en Mallorca. Si un municipio que ya supera los 50.000 habitantes todavía va por libre en cuanto a una provisión tan esencial, imagínense qué ocurre con poblaciones de menor dimensión caso, por ejemplo, de las zonas turísticas del Llevant o áreas del reseco Pla que ahora solo verá pasar el agua a disposición de otros. Es el desorden de las infraestructuras aisladas que no se conocen ni relacionan entre sí.

En 2020, Abaqua construyó el depósito regulador de Na Pelada, en Petra. Era el último eslabón antes de conectar la red en alta que viene de Maria de la Salut, hasta Manacor. Entonces, se anunció que la licitación para esta última fase estaría lista al año siguiente. No se ha hecho efectiva hasta ahora. De momento, las instalaciones de Na Pelada reciben agua para nadie y eso que, como es obvio, es una necesidad para muchos. Ha habido cambio de Govern y todo lo que se quiera, pero el ciudadano no dispone de servicio presentable.

Queda un mes para que se presenten ofertas para la ejecución de las obras de conexión entre Petra y Manacor. Están presupuestadas en algo más de 21 millones. Se habla de dos años para que el gran municipio del Llevant pueda disponer de agua de calidad. Después ya hablaremos de la zona costera.

Puesto que ha anunciado que no repetirá como candidato, cuando se pueda cumplir el deseo de Miquel Oliver de afrontar el crecimiento poblacional de Manacor con garantías de sostenibilidad, él ya no será alcalde. De momento, se han domesticado un tanto las fugas, siguen abundando los nitratos y los acuíferos están al límite. Aún así, el conseller Lafuente habla de planificación reforzada y avances significativos. La realidad parece desmentirle, cada día falta más agua en Mallorca al tiempo que se dispara la demanda. La interconexión de redes y el líquido de calidad se caracterizan, sobre todo, por los retrasos que acumulan.