El Hotel Formentor recurre a la justicia contra la suspensión municipal de licencias

La entidad Inmobiliaria Formentor S.A., propietaria del ahora llamado Four Seasons Resort Mallorca at Formentor (antes simplemente Hotel Formentor), no se da por vencida en su intención de construir diversas villas de lujo en el entorno del famoso establecimiento hotelero. La empresa ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Pollença que había desestimado, el 27 de marzo de este año, el recurso de reposición que la misma entidad ya había interpuesto frente al acuerdo municipal adoptado el 30 de enero anterior mediante el que suspendía la concesión de licencias, entre otros actos, en el ámbito del suelo urbano de Formentor durante un año.

Cabe recordar que esta decisión municipal afectaba a una serie de proyectos urbanísticos que la propiedad del Hotel Formentor quería desarrollar junto al establecimiento, entre los que destaca la construcción de nueve villas de lujo que se pretendían comercializar bajo la fórmula de ‘branded residences’, es decir, viviendas con servicios asociados. La intención de la suspensión de licencias era la de aplicar una moratoria mientras se tramitaba la revisión del plan urbanístico que garantice la protección de esta “joya” de Mallorca, tal y como definió Formentor el alcalde de Pollença, el socialista Martí March.

Después de agotar la vía administrativa, ahora deberá ser la justicia la que decida la legalidad de la suspensión de licencias aprobada por el Ayuntamiento de Pollença a partir del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Inmobiliaria Formentor S. A.. El anuncio de la interposición del recurso apareció en el boletín oficial de la comunidad autónoma a finales del pasado mes de septiembre.

El acuerdo municipal adoptado el 30 de enero de 2025 y ahora recurrido por el Hotel Formentor aprobó la tramitación de planes de desarrollo e instrumentos de gestión, así como la concesión de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas y la posibilidad de presentar comunicaciones previas en el ámbito del suelo urbano de Formentor definido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. La finalidad era la de “estudiar la formulación o reforma del planeamiento urbanístico en este enclave concreto”.

Las licencias que se suspendieron son las que tienen por objeto reparcelaciones, obras de nueva construcción o de ampliación de construcciones existentes, mientras que quedan fuera de la moratoria las obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestructuración y demolición. También se permiten las licencias de primera ocupación y la tramitación de actividades, así como las autorizaciones administrativas municipales en parcelas de titularidad pública, viales, zonas verdes o espacios públicos de todo tipo. Durante el pleno de enero que aprobó la suspensión de licencias, el alcalde March señaló que “queremos dar seguridad jurídica, y por ello queremos hacer un planeamiento consensuado que dure años, teniendo en cuenta la opinión de todas las partes implicadas”.

Mientras, la entidad había advertido que reclamará indemnizaciones económicas al Ayuntamiento si la suspensión de licencias impide la construcción de estas nueve villas. El recurso argumentaba que la resolución municipal es contraria a derecho y reclamaba su íntegra anulación o bien que se excluyera de su aplicación la parcela propiedad de Inmobiliaria Formentor S.A. por “ser suelo urbano que ha cumplido todas sus obligaciones urbanísticas”.