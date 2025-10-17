El Govern compra la finca de Sa Bastida en Alaró por 1,5 millones para proteger la Serra de Tramuntana

El Govern comprará por un máximo de 1,5 millones de euros la finca de sa Bastida, con una extensión de 80,09 hectáreas en el término municipal de Alaró y situada dentro del ámbito del espacio natural protegido de la Serra de Tramuntana. Así se ha aprobado en el Consell de Govern de este viernes, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior. De este modo, se ha otorgado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, la autorización previa para la adquisición directa de dos fincas por un importe máximo de 1,5 millones de euros, de los cuales 1,2 millones corresponden a una de las parcelas y 300.000 euros, a la otra. La compra, con cargo a los presupuestos autonómicos para el año 2025, se enmarca en el compromiso del Govern con la protección y conservación del patrimonio natural de las islas, según han destacado desde el mismo Ejecutivo. Uno de los objetivos principales es garantizar un uso público responsable de los espacios naturales, para que la población pueda disfrutar del patrimonio natural de todo el archipiélago. Asimismo, se pretende ampliar los espacios verdes al servicio de los ciudadanos y continuar avanzando en la sostenibilidad. El Govern tiene previsto adquirir próximamente nuevas fincas públicas con gran valor medioambiental.

MÉS per Mallorca ha mostrado su satisfacción por el anuncio de compra de la finca de sa Bastida, a raíz de una enmienda de la formación en los presupuestos de la comunidad autónoma de 2024. En su momento, según ha señalado MÉS, los ecosoberanistas presentaron una propuesta en las cuentas autonómicas del año pasado de 800.000 euros para que el Govern comprara la propiedad. La iniciativa fue aceptada e incorporada. La aprobación del gasto para comprar dicha finca, ha celebrado el partido, es "un paso más para hacer realidad la propuesta de MÉS per Mallorca".

Importancia patrimonial

El Ayuntamiento de Alaró expresa su satisfacción por el anuncio del Govern de autorizar la compra de la finca de Sa Bastida, una posesión emblemática por su importancia patrimonial, paisajística e hídrica. El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha valorado muy positivamente esta decisión explicando que “nos sentimos muy satisfechos por este paso adelante en la compra de Sa Bastida. La autorización del gasto supone que el conseller ya puede firmar la compra y, por tanto, podemos decir que la finca ya es pública. Es una finca muy querida por los alaroners, que ha sido fuente de vida y símbolo de la relación histórica del pueblo con el agua. Además, será la primera finca pública de nuestro término municipal, un territorio rico en patrimonio y naturaleza pero que hasta ahora no contaba con ningún espacio de titularidad colectiva.”

La finca de Sa Bastida, con más de 80 hectáreas de bosque, olivar y zonas de alto valor ecológico, está considerada un espacio clave para el patrimonio de Alaró y de la Serra de Tramuntana. Según el dossier elaborado por la Asociación Cultural Al Rum, entidad que desde 2006 trabaja por la defensa del patrimonio local, Sa Bastida reúne valores naturales, históricos, arqueológicos y simbólicos de extraordinaria relevancia. Situada en el corazón de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, la finca alberga un yacimiento arqueológico de época tardo-romana y altomedieval (siglos IV–X) que actualmente se está excavando con el apoyo del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento. Además, cuenta con la Fuente de Sa Bastida, un manantial de agua mineromedicinal que fue explotado durante décadas para el embotellamiento y que, en el futuro, podría contribuir al abastecimiento municipal de agua o recuperarse con fines sostenibles. Desde el punto de vista ecológico, Sa Bastida conserva un rico mosaico de encinares, pinares y matorrales, hábitat de especies protegidas como el milano, el halcón o el águila calzada. Su entorno incluye peñascos, cuevas naturales y caminos tradicionales que ilustran la actividad agrícola y forestal de la zona a lo largo de los siglos. La finca también destaca por sus valores etnológicos y culturales, como los antiguos hornos de cal, las carboneras y los caminos de herradura que testimonian los oficios tradicionales de carbonero y calero.