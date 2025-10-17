Binissalem cierra el conflicto con la Policía Local tras pagar las horas extra
El acuerdo municipal con la plantilla ha implicado una mayor presencia de agentes durante las pasadas fiestas des Vermar
Tras meses de polémica y quejas sobre el pago de horas extras a la Policía Local de Binissalem, el tema está a punto de quedar resuelto. Según explica el concejal, Joan Pep Escandell, a día de hoy ya se han pagado las horas extras pendientes de 2022 y 2023. Las de 2024 también están a punto de pagarse, una vez que el Tribunal de Cuentas diera la razón al Ayuntamiento frente a los argumentos que se exponían desde el departamento de Intervención.
Ahora sólo falta que los servicios administrativos del Consistorio acaben de redactar el informe definitivo y se realizará un pago único correspondiente a todas las horas de 2024. En cuanto a las de 2025, el concejal explica que ya se han pagado las que corresponden hasta el mes de junio. Con motivo de ello, la Policía Local volvió a hacer horas extras durante estas pasadas Festes des Vermar.
Cabe recordar que, desde hace unos meses y mientras no se solucionara esta problemática, los agentes habían optado por no realizar más horas extras y terminar su turno de trabajo a las 0,30 horas de la noche. Desde la concejalía de Policía indican que la noche del sábado 27 de septiembre hubo 12 policías locales de guardia, algunos de los cuales de otros municipios, y 36 guardias civiles que velaron por la seguridad. Una noche en la que no se produjo ningún incidente grave. Desde la concejalía apuntan que la plantilla de la Policía Local de Binissalem cuenta, a día de hoy, con un total de 15 efectivos.
