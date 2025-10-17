'Benvinguts a Costitx': los vecinos difunden los atractivos del pueblo del Pla

El Ayuntamiento de Costitx ha puesto en marcha una nueva campaña turística y cultural para dar a conocer el patrimonio, la historia y la identidad del municipio. Con el título 'Benvinguts a Costitx', la iniciativa combina vídeos divulgativos en las redes sociales y carteles informativos ubicados en diferentes lugares emblemáticos del pueblo.

Esta nueva acción da voz a cinco costitxers y costitxeres -Apol.lònia Crespí, Toni Morell, Xènia Ramis, Miquel Fiol y Sebastià Munar- que explican, en primera persona, la historia y el valor de diez espacios representativos del municipio.

Los puntos donde se han instalado los carteles son la plaça del Jardí, plaça de la Mare de Déu, Ca na Cativa, capelleta de la Mare de Déu, los aljibes, Sa Sínia, Sa Comuna, es Turassot, Son Corró y las rutas senderistas, con punto de salida en la plaça del Jardí. Cada panel incorpora un código QR que enlaza con un vídeo de un minuto. Los vídeos se publicarán semanalmente en las redes sociales del Ayuntamiento hasta completar la serie de diez capítulos.

El concejal de Turismo, Bernat Ramis, ha explicado que "queríamos que fuera la gente del pueblo, aquella que lo conoce y lo ama, quien explicase al visitante cada detalle del pueblo". Ramis ha destacado que se trata "de una propuesta pensada para que quienes visitan Costitx tengan la oportunidad de descubrir la riqueza patrimonial, arqueológica, religiosa y etnológica de nuestro municipio".

El alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha subrayado que "este proyecto es una manera de dar la bienvenida a todo el mundo que nos visita y, a la vez, de reconocer la importancia de nuestra gente, que es quien mantiene viva la identidad de Costitx".

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia municipal para promover un turismo sostenible y respetuoso con la cultura local.