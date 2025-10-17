Acuerdo histórico para que el Consell adquiera la Fàbrica Nova de Sóller

Ya hay acuerdo para la compra de la Fàbrica Nova de Sóller. Los propietarios del inmueble presentaron el pasado viernes por vía telemática la carta de aceptación formal de la oferta de compra efectuada por el Consell de Mallorca, por un importe de 2.068.934 euros, de acuerdo con la tasación elaborada por el departamento de Patrimonio de la institución insular. Con este paso, se desbloquea una negociación que se arrastraba desde hace años y se abre la puerta a la futura creación del Museo Textil de Mallorca, que se ubicará en las instalaciones de la antigua fábrica.

Según fuentes de la propiedad, el acuerdo se ha tomado “con plena satisfacción por todas las partes”, y los herederos de la ilustre Adela Oliver han expresado su deseo de que la compraventa se formalice lo antes posible. Con esto, ponen punto final a una etapa de incertidumbre jurídica y de degradación de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y considerado una de las joyas del patrimonio industrial de Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha celebrado el acuerdo destacando que “la adquisición de este inmueble con un gran valor histórico y patrimonial está bien encauzada después de que los propietarios hayan aceptado formalmente la valoración y la oferta de compra hecha por el Consell”. Galmés ha recordado que en esta legislatura el equipo de gobierno se comprometió a “proteger, conservar y difundir el patrimonio de Mallorca”, y ha añadido que la Fàbrica Nova “es la memoria viva de nuestro pasado industrial”.

El edificio industrial conserva en buen estado gran parte de la maquinaria original. / J. Mora

El Consell de Mallorca prevé destinar el edificio a usos culturales y educativos. “Con su compra lo podremos poner a disposición de todos los mallorquines, ya que tenemos previsto ubicar en él el futuro Museo Textil de Mallorca para que todos los ciudadanos puedan conocer la historia de la industria textil en nuestra tierra”, ha explicado el presidente insular.

La Fàbrica Nova, construida a partir de 1900, fue un referente de la industria textil de Sóller hasta su cierre en 1970. A pesar de su avanzado deterioro, conserva gran parte de la maquinaria original, lo que la convierte en la única industria textil de Mallorca que mantiene sus elementos arquitectónicos e industriales intactos. Esta singularidad motivó su inclusión, en 2011, en el catálogo de los 100 elementos del patrimonio industrial de España y su declaración como Monumento BIC en 2018.

Desde el Partido Popular de Sóller también han expresado su satisfacción por el acuerdo, que consideran “el inicio de una nueva etapa que permitirá impulsar el futuro museo textil”. El PP recuerda que, después de ocho años de gobiernos de Més y PSOE “sin resultados tangibles”, ha sido el ejecutivo presidido por Galmés quien ha logrado cerrar la compra “de manera negociada, evitando una expropiación costosa”.

Según este partido, “la Fàbrica Nova será de todos los sollerics y mallorquines, un espacio cultural, educativo y patrimonial que reforzará la identidad del municipio”. Con la firma del contrato de compraventa, el Consell culminará un proceso largamente reivindicado por Sóller. Esta firma se llevará a cabo antes de finales de año, según ha precisado la concejal de Cultura de Sóller, Antònia Frau, que ha expresado su satisfacción por el acuerdo.