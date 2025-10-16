Las trabajadoras de la escoleta de Valldemossa no han cobrado la nómina de este mes

La Federación de Educación del sindicato Comisiones Obreras de Baleares ha denunciado que, a fecha de hoy, las trabajadoras de la escoleta municipal de Valldemossa todavía no han cobrado la nómina de este mes. Este impago del salario, a juicio del sindicato, está empeorando la situación personal de estas trabajadoras, a la vez que se está traduciendo en un deficiente servicio que se presta a los niños por las graves deficiencias que padece la escoleta.

Según CC OO, el centro educativo funciona con un contrato público que caducó en el año 2020, lo que vulnera de una manera flagrante los principios básicos de la gestión transparente y responsable.

El pasado mes de julio el Ayuntamiento de Valldemossa sacó a licitación un nuevo contrato para este servicio educativo, pero no incluyó en la oferta las mejoras salariales acordadas a nivel autonómico. Estas condiciones eran indispensables para garantizar las condiciones dignas de las trabajadoras. La licitación quedó desierta, aunque la escoleta continuó trabajando.

Desde el sindicato se denuncia que se está incumpliendo el decreto de mínimos que ha fijado la conselleria de Educación para establecer los ratios de profesionales y las condiciones de seguridad. Se denuncia que el centro de Valldemossa no cumple el mínimo de personal educativo y presenta carencias que afectan a la seguridad y bienestar de los niños. Se considera que esta situación es inaceptable y pone en peligro, tanto el derecho de los trabajadores, como la calidad educativa que reciben los menores.

El sindicato cuestiona que el Ayuntamiento de Valldemossa esté capacitado para gestionar un servicio educativo tan esencial y por ello se exige a la conselleria de Educación que explique cuáles son las medidas que está adoptando para garantizar los derechos de los menores y de las trabajadoras.

CC OO considera que estamos ante una situación muy grave y por esta razón se ha presentado una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo. Se exige de manera urgente el pago inmediato e íntegro de los salarios de las trabajadoras. También se pide que se regule de inmediato este servicio, bien sea a través de la gestión directa del propio ayuntamiento o a través de una nueva licitación que imponga las condiciones adecuadas para las trabajadoras. Por último, también se considera necesario el cumplimiento estricto del decreto de mínimos que garantice la seguridad educativa y la cualidad del servicio.