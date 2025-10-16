La nueva ruta senderista GR 226 recorrerá 100 kilómetros del Llevant de Mallorca

La nueva ruta senderista East Mallorca GR 226 es un itinerario de gran recorrido que sumará 100,48 kilómetros y conectará los municipios de Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà y Capdepera. El proyecto, presupuestado en 915.000 euros, pretende conjugar los valores medioambientales con un modelo de turismo responsable y sostenible. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este jueves las obras de la nueva ruta y ha destacado que la East Mallorca GR 226 "es un paso más en la apuesta del Consell por una isla sostenible que une naturaleza, patrimonio y turismo responsable a lo largo de todo el año".

La ruta permitirá a los amantes del excursionismo disfrutar del entorno natural, al tiempo que se promueve la preservación del patrimonio cultural y paisajístico de los caminos que atraviesa. La East Mallorca GR 226 recorrerá 100,48 kilómetros con un itinerario principal de cuatro etapas, que suman 89,62 kilómetros, y dos accesos complementarios de 10,86 kilómetros.

Presenta un nivel de dificultad bajo, lo que la hace accesible a senderistas de todos los niveles y edades. El trazado principal unirá los núcleos costeros de Cales de Mallorca, en el término de Manacor, y Cala Agulla, en Capdepera, atravesando zonas de gran valor natural, agrícola y patrimonial en el corazón del Llevant mallorquín.

Cuatro etapas

Las cuatro etapas previstas son: Cales de Mallorca-Manacor (25 km), Manacor-Son Carrió (23 km), Son Carrió-Artà (23,2 km) y Artà-Cala Mesquida (22,6 km). Los accesos complementarios se ubican en Son Macià (3,3 km) y en la Costa dels Pins (7,7 km).

El proyecto, financiado con fondos de la Conselleria de Turismo, tiene un plazo de ejecución de seis meses, por lo que está previsto que las obras finalicen a finales de este año. Los trabajos incluyen el desbroce de vegetación, la nivelación del terreno, la adecuación de drenajes y pavimentos, la instalación de barreras de seguridad en los tramos cercanos a carreteras y la señalización horizontal y vertical de todo el recorrido. Estas actuaciones permitirán integrar la ruta en el entorno natural sin alterar su valor ecológico y garantizarán un trazado seguro y accesible tanto para residentes como para visitantes.

La ruta, homologada por la Federació Balear de Muntanya i Escalada con el número de gran recorrido GR 226, se suma a las otras dos grandes rutas gestionadas por el Consell de Mallorca: la Ruta de Pedra en Sec GR 221, que enlaza el Port d'Andratx con el Port de Pollença a través de la Serra de Tramuntana, y la Ruta Artà-Lluc GR 222. Con la incorporación de este nuevo itinerario, Mallorca dispondrá de una red total de 585 kilómetros de senderos de gran recorrido, consolidando una oferta de ecoturismo y ocio sostenible de primer nivel.