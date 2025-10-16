Manacor contará con cámaras de videovigilancia en puntos clave como Cala Varques y Portocristo

Después de la puesta en funcionamiento de las 8 cámaras de vigilancia instaladas en las entradas de la Zona de Preferencia para Residentes (ZPR) hace un año y medio, el Ayuntamiento de Manacor ultima los trámites legales para colocar, por primera vez en su historia, cámaras de videovigilancia. Unos permisos más tediosos que los de las actuales cámaras ZPR, que ‘tan solo’ sirven como simples lectores de matrículas con el objetivo de poder comprobar si el vehículo que entra tiene o no permiso para circular por allí. Hoy jueves está prevista una reunión entre el nuevo jefe de la Policía Local, Pere Taberner, el jefe de la Unidad Cívica y la ingeniera municipal, con el objetivo de completar los informes y la documentación técnica necesaria para enviar a Delegación de Gobierno, que es, en última instancia, quien dará el visto bueno a la colocación de la cuatro primeras cámaras de control. Así lo explicaron este lunes, durante el último pleno municipal, tanto el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, como el edil de Policía, Sebastià Llodrà, en respuesta a las preguntas del Partido Popular y Vox, respectivamente.

Ubicación

Este periódico ha podido saber dónde se colocarán exactamente estos primeros dispositivos de videovigilancia que servirán, entre otras cosas, de verificación y apoyo para hacer cumplir las ordenanzas municipales en distintas materias, sobre todo civiles. La primera estará situada en la plaza Ramon Llull, otra en la plaza de la Constitución (plaça de ses Verdures); la tercera en el paseo de la Sirena de Portocristo, mientras que la cuarta se instalará en la zona de parking de Cala Varques, debido a la cantidad de robos que suelen denunciaren durante los meses de verano.

Según explica el jefe de la Policía Local, “durante el 2026 está previsto que este número aumente todo lo que podamos, y que a lo largo de 2027 podamos tener monitorizado todo el núcleo, para así saber qué pasa desde una sala de monitores que estará en el cuartel”. En estos momentos, solo queda pendiente la aprobación de la obra civil que debe realizar Delegación de Gobierno, para que puedan instalarse antes de que finalice este año.

Unidad cívica

Cabe recordar que, desde hace año y medio, la Policía Local de Manacor cuenta con una Unidad Cívica, formada por cinco agentes y creada con la intención de hacer cumplir las ordenanzas, como por ejemplo, el abandono de voluminosos fuera del punto verde o el uso irregular de la vía pública. Y posteriormente tramitar las sanciones pertinentes que deriven de estas. “Es cierto que en la actualidad, en Manacor existe un incivismo flagrante. Esta unidad debe servir para controlar el cumplimiento de las ordenanzas”, explica el edil Sebastià Oliver.

El pasado mes de marzo el consistorio manacorí ya aprobó, por unanimidad, la instalación de cámaras de videovigilancia en diversos puntos estratégicos del municipio. Esta iniciativa, presentada también como moción por el grupo municipal del Partido Popular, surgió “de la necesidad de reforzar la seguridad en espacios clave y proporcionar una respuesta más eficaz ante situaciones de riesgo”.

Así, el entonces concejal responsable de la Policía Local, Mateu Marcé, afirmó que las cámaras ya habían sido adquiridas y que pronto entrarían en funcionamiento “controladas con un monitoraje las 24 horas del día desde el cuartel de la Policía Local”, situado en el parque municipal de Manacor. Aunque sin que se supiera dónde o cuándo se activarían.

De hecho, a mediados de febrero, la Policía Nacional ya elaboró un informe detallado sobre las zonas donde sería más necesaria la presencia de dispositivos. Después fue la Policía Local la encargada de redactar el texto definitivo para comenzar a instalar las cámaras, cumpliendo con la señalización y la protección de datos. En total se han comprado 14 cámaras, de las cuales 4 son inteligentes.