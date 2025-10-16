Habla el piloto Jordi Aracil: “Volar en globo sobre Mallorca es como mirar la isla con ojos de pájaro”

Del 22 al 26 de octubre, los cielos de Capdepera se llenarán de color, formas imposibles y un espectáculo de altura. El Festival Internacional de Globos Aerostáticos IBBF Mallorca vuelve con más fuerza que nunca, reuniendo a 25 globos de diez países europeos en una cita que ya se ha convertido en imprescindible del otoño mallorquín. Hablamos con Jordi Aracil, director del festival y veterano piloto para descubrir los secretos de esta aventura aérea que combina arte, técnica y una buena dosis de pasión por volar.

FOTOS | La aventura de viajar en globo, en imágenes / Biel Capó

¿Porqué decidió dedicarse al mundo de los globos aerostáticos?

Para hacer algo diferente. Estamos hablando de finales de los 80. No había excursiones y decidimos apostar por algo nuevo y diferente. De ello ya hace 35 años.

¿Qué se siente al ver Mallorca desde el aire?

Es una sensación indescriptible porque es muy bonito. Mallorca ya es preciosa la mires como la mires pero verla desde el aire, en tres dimensiones, te permite ver costa y montaña. Es precioso y todo ello se mezcla con una sensación de libertad. El vuelo te relaja, puedes observar la isla como un pájaro. Es una sensación indescriptible y única.

¿Cómo fue su primer vuelo?

De eso ya hace mucho tiempo. Hice un curso en Cataluña, en Igualada. Me fue muy bien. Cuando eres novato, los aterrizajes son bastante duros pero me fue bien.

Jordi Aracil, en pleno vuelo. / IBBF

¿Qué es lo más hermoso que ha visto desde arriba?

He volado por sitios muy bonitos. Siempre digo que estoy enamorado de los vuelos que hacemos en los Alpes o los Pirineos, son vuelos de montaña que subes a 4.000 o 5.000 metros de altura y te sientes casi como un astronauta. Ves todas las montañas como si fueran un mapa. Los vuelos de costa que hacemos en Mallorca, despegar a cien metros del mar, también es muy bonito. Capdepera es uno de los lugares más bonitos en los que he volado porque tienes mar y montaña.

¿Hay algún momento en que sienta nervios antes de despegar?

El globo es muy seguro pero son riesgos calculados como, por ejemplo, si hace demasiado viento o si llueve no podemos volar. Cuando lo preparas, debes estar concentrado pero realmente ya hace muchos años que vuelo y no me he encontrado ninguna situación de riesgo. A veces se puede complicar el vuelo porque el viento aumenta o porque vas hacia el mar y debes tomar una decisión rápida pero siempre nos ha ido bien y no hemos pasado miedo en el globo. Nervioso sí, concentrado, también porque antes de un vuelo siempre debes estarlo pero no he pasado por nervios muy fuertes ni por malas experiencias.

'Patrick, el helado' es una de las globoformas que lucirán en el cielo de Capdepera. / IBBF

¿Cuánto dura el proceso de inflado y preparación de un globo?

Dura entre 20 y 30 minutos. Cuando recibimos a los pasajeros, nos presentamos, hacemos una explicación de seguridad y luego entre que se hincha con aire frío y se levanta con aire caliente transcurren entre 20 o 30 minutos.

¿Qué hace que un vuelo sea seguro?

Debes tener muy en cuenta la meteorología, debe ser perfecta. También el material que utilizas. Todo debe estar en perfecto estado y pasar revisiones. Si está todo bien, tienes buena meteorología y el material están en buen estado, la aeronave es muy segura.

¿Qué condiciones meteorológicas son las ideales para volar?

Por la mañana a la salida del sol y por la tarde cuando se pone el sol. Durante el día aquí hace mucha calor y tenemos las brisas marinas que soplan todo el día. En cambio, a primera hora de la mañana y a última de la tarde tenemos los vientos en calma. Para poder hinchar los globos debe estar el viento el calma. Durante el despegue y el aterrizaje las condiciones deben ser de calma.

¿Qué se siente al depender del viento y no tener un timón?

Es la parte más bonita del viaje en globo porque si no sería muy rutinario. Sin un timón, el piloto está obligado a navegar con los vientos, subir, bajar, buscar las corrientes. Eso hace que el globo te obligue a estar concentrado todo el viaje para buscar los mejores vientos para que el viaje llegue a buen puerto como se dice. Es la parte más diferenciadora del globo y es la clave de que sea tan apasionante y que todavía disfrute después de 35 años.

¿Ha tenido alguna anécdota curiosa o imprevisto en pleno vuelo?

He tenido algún que otro aterrizaje en la playa pero en el agua no hemos llegado nunca. Después me ha ocurrido que durante el viaje algún pasajero se ha encontrado mal debido a la calor y ello te obliga a aterrizar. Anécdotas divertidas pueden ser aterrizar en pleno campo y que se presente una manada de toros.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a quien nunca ha subido en globo?

Les diría que no tengan miedo porque incluso personas que tienen vértigo y que han dado el paso de volar en globo, te confiesan que lo han llevado bien porque la canasta es muy alta y nunca tienes la sensación de que te puedas caer. La gente no debe tener miedo. Los vuelos que hacemos en Mallorca están muy controlados. Es gente que tiene mucha experiencia y están en buenas manos.

¿Cuántos globos y países participan este año en el festival?

Tenemos 25 globos (hemos aumentado de 20 a 25) y tenemos diez nacionalidades diferentes. De toda Europa: Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra, Bélgica, Polonia o Lituania. También vienen globos de España.

¿Qué novedades trae la edición 2025 del IBBF Mallorca?

Tenemos más globos, 25, de diez nacionalidades diferentes. Además hay ocho globoformas que son los que más gustan a la gente. El año pasado tuvimos un cohete, una rana y la cara de un niño, además de un globo de época. Este año también tendremos un globo en forma de cerdito, dos de ave, un globo artístico como si fuera un cuadro y un cucurucho de helado. Tenemos ocho globos de formas especiales, el doble que el año pasado.

¿De ellos, cuál es el globo más asombroso que participa en el festival?

Personalmente, me gusta mucho la rana que vuelve a participar en el festival pero el helado también es un globo muy curioso.

¿Cuál es la filosofía del festival?

Ofrecer una experiencia muy bonita tanto a los residentes como a los turistas. En Capdedera y Cala Rajada ya están a finales de temporada y el festival sirve para revitalizar estas fechas para llegar al puente de Tots Sants con actividad en la zona. El festival te permite desestacionalizar la temporada turística.