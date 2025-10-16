Fires d’Inca 2025: 10 planes irresistibles para disfrutar de la Fira de la Terra

La capital del Raiguer se prepara para un fin de semana intenso con motivo de las Fires d’Inca 2025. Calles, plazas y rincones del municipio se transforman en un gran escenario de tradición, creatividad y buen ambiente. Diario de Mallorca te propone 10 actividades que no puedes dejar pasar en la primera cita ferial de la capital del Raiguer, la Fira de la Terra que tendrá lugar el 18 y 19 de octubre.

1. Fira Màgica de les Rondalles de Inca

La plaza de Mallorca se convertirá este fin de semana en un escenario de fantasía con esta feria dedicada al mundo mágico de las rondalles mallorquinas. Talleres, actuaciones, exposiciones y puestos artesanales acercan la tradición oral de la isla a grandes y pequeños.

18 y 19 de octubre

De 10 a 19.30 horas

Plaza de Mallorca

2. Mercado de alimentación y de segunda mano

Un clásico imprescindible. En la plaza del Bestiar podrás encontrar desde productos frescos de proximidad hasta objetos de segunda mano con historia y encanto.

Domingo 19 de octubre

De 9.00 a 14.00 h

Plaza de El Bestiar

3. Mercadillo de plantas y flores

Las calles Major y del Comerç se llenan de color y aroma con los puestos dedicados a la jardinería y la floricultura. Una cita ideal para los amantes de las plantas y del paisaje natural de Mallorca.

18 y 19 de octubre

De 10.00 a 20.00 h

Calles Major y de El Comerç

4. Feria del Reciclaje

La sostenibilidad también tiene su espacio en la primera feria de Inca. En la plaza del Mercat Cobert se celebran actividades de educación ambiental, talleres artísticos con materiales reciclados y entrega de compost. Participan entidades como Cáritas, Fundació Deixalles, Trinididi, Wompy Pals y Es Garrover, que decorará la calle del Peix con materiales reutilizados.

Domingo 19 de octubre

De 10.00 a 15.00 h

Plaza del Mercat Cobert

5. Feria Friki: Inca Yokai Fest

La cultura japonesa toma las calles con cómics, mangas, talleres, food trucks y el esperado concurso de cosplay. El DJ Porco Rosso pondrá la banda sonora a la jornada más alternativa del fin de semana.

18 y 19 de octubre

De 10.00 a 20.00 h

Calle de Miquel Duran

6. Fireta Clave Natural

El bienestar integral y la vida saludable son protagonistas en la plaza de Antoni Fluxà, con talleres, productos ecológicos y terapias naturales pensadas para reconectar cuerpo y mente.

18 y 19 de octubre

De 10 a 19 horas

Plaza de Antoni Fluxà

7. I Mostra de Música i ball tradicional – Fires d’Inca

La Agrupación Revetla d’Inca presenta la primera muestra de música y danza tradicional, junto al grupo invitado Les Postisses. Una cita para disfrutar del folklore y las raíces mallorquinas.

Sábado 18 de octubre

De 19.00 a 20.30 horas

Plaza de Mallorca

8. XIV Encuentro de Cuerpos de Emergencia – Memorial Juan Cifuentes

Una jornada para conocer de cerca la labor de los cuerpos de emergencia de las Illes Balears, con demostraciones, exhibiciones y simulacros abiertos al público.

Domingo 19 de octubre

De 10 a 15 horas

Carrer dels Sabaters, polígon de Can Matzarí

9. Nit del Vi

Uno de los grandes atractivos de las Fires. Degustaciones de vinos mallorquines, música en directo y ambiente solidario: los beneficios irán destinados a MATER y a la planta maternoinfantil del Hospital Comarcal de Inca.

Entradas anticipadas disponibles en ticketib.com.

Sábado 18 de octubre

De 18.30 a 22.30 horas

Cuartel General Luque

10. Trobada de Glosadors

El domingo por la tarde, la feria se despide con la fuerza de la palabra improvisada. Los mejores glosadors de Mallorca protagonizan un espectáculo de ingenio y humor que mantiene viva una de las tradiciones más auténticas de la isla.

Domingo, 19 de octubre

12 horas

Plaza de Mallorca