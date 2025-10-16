East Mallorca GR 226: Piden al Consell que cambie la denominación “provinciana y despersonalizadora” de la nueva ruta senderista del Llevant

El Consell de Mallorca ha presentado este jueves la nueva rura senderista East Mallorca GR 226, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 915.000 euros y un recorrido de 100,48 kilómetros a través de cinco municipios del levante mallorquín.

Llorenç Galmés, presidente del Consell, y otros responsables de la institución insular han visitado las obras de esta nueva ruta, que tendrá un itinerario principal de cuatro etapas, que suman 89,62 kilómetros, y dos accesos complementarios de 10,86 kilómetros.

“Provinciana y despersonalizadora”

No obstante, a pesar de la ampliación que supondrá para los itinerarios senderistas de Mallorca, la presentación de esta ruta no solo ha reportado enhorabuenas al Consell. La Obra Cultural Balear (OCB) ha calificado la denominación de East Mallorca GR 226 como “provinciana y despersonalizadora” y ha reclamado que se llame “Ruta del Llevant”.

Esta entidad ha señalado que “el nombre de la nueva ruta debe estar a la altura de la Ruta de la Pedra en Sec (GR 221) o la Ruta Artà-Lluc (GR 222)”.

Al mismo tiempo, ha confiado obtener el apoyo de los cinco ayuntamientos por los que transcurre esta nueva ruta (Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà y Capdepera) y de otras entidades como la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada y otros clubs y aficionados al senderismo “para corregir este despropósito”, según ha señalado.