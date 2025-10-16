Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

East Mallorca GR 226: Piden al Consell que cambie la denominación “provinciana y despersonalizadora” de la nueva ruta senderista del Llevant

La OCB califica de "despropósito" el nombre de esta nueva ruta

La OCB pide el cambio de nombre de la nueva ruta senderista East Mallorca GR 226

La OCB pide el cambio de nombre de la nueva ruta senderista East Mallorca GR 226 / OCB

Redacción Digital

Palma

El Consell de Mallorca ha presentado este jueves la nueva rura senderista East Mallorca GR 226, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 915.000 euros y un recorrido de 100,48 kilómetros a través de cinco municipios del levante mallorquín.

Llorenç Galmés, presidente del Consell, y otros responsables de la institución insular han visitado las obras de esta nueva ruta, que tendrá un itinerario principal de cuatro etapas, que suman 89,62 kilómetros, y dos accesos complementarios de 10,86 kilómetros.

“Provinciana y despersonalizadora”

No obstante, a pesar de la ampliación que supondrá para los itinerarios senderistas de Mallorca, la presentación de esta ruta no solo ha reportado enhorabuenas al Consell. La Obra Cultural Balear (OCB) ha calificado la denominación de East Mallorca GR 226 como “provinciana y despersonalizadora” y ha reclamado que se llame “Ruta del Llevant”.

Esta entidad ha señalado que “el nombre de la nueva ruta debe estar a la altura de la Ruta de la Pedra en Sec (GR 221) o la Ruta Artà-Lluc (GR 222)”.

Noticias relacionadas y más

Al mismo tiempo, ha confiado obtener el apoyo de los cinco ayuntamientos por los que transcurre esta nueva ruta (Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà y Capdepera) y de otras entidades como la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada y otros clubs y aficionados al senderismo “para corregir este despropósito”, según ha señalado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
  2. Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
  3. Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
  4. Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
  5. Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
  6. El empresario griego que casi se arruinó y ahora quiere cambiar la cara de Illetes: “Creo en la fuerza del barrio”
  7. Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos
  8. Este es el ranking de los pueblos de Mallorca donde es más difícil aparcar

Payeses explotan contra la nueva ley agraria: “Invita a los grandes capitales a hacer negocios urbanísticos, turísticos y energéticos en el campo de Mallorca”

Payeses explotan contra la nueva ley agraria: “Invita a los grandes capitales a hacer negocios urbanísticos, turísticos y energéticos en el campo de Mallorca”

La nueva ruta senderista GR 226 recorrerá 100 kilómetros del Llevant de Mallorca

La nueva ruta senderista GR 226 recorrerá 100 kilómetros del Llevant de Mallorca

East Mallorca GR 226: Piden al Consell que cambie la denominación “provinciana y despersonalizadora” de la nueva ruta senderista del Llevant

East Mallorca GR 226: Piden al Consell que cambie la denominación “provinciana y despersonalizadora” de la nueva ruta senderista del Llevant

Veinticinco expertos internacionales restauran el camino de Sa Vinyeta en un taller de ‘pedra en sec’ en Deià

Veinticinco expertos internacionales restauran el camino de Sa Vinyeta en un taller de ‘pedra en sec’ en Deià

Arte comprometido contra la barbarie

Arte comprometido contra la barbarie

Las trabajadoras de la escoleta de Valldemossa no han cobrado la nómina de este mes

Las trabajadoras de la escoleta de Valldemossa no han cobrado la nómina de este mes

Fires d’Inca 2025: 10 planes irresistibles para disfrutar de la Fira de la Terra

Fires d’Inca 2025: 10 planes irresistibles para disfrutar de la Fira de la Terra

Manacor contará con cámaras de videovigilancia en puntos clave como Cala Varques y Portocristo

Manacor contará con cámaras de videovigilancia en puntos clave como Cala Varques y Portocristo
Tracking Pixel Contents