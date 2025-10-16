Denuncian que una montaña de expedientes judiciales permanece sin vigilancia en el hueco de la escalera del Tribunal de Instancia de Manacor

Demandas civiles tiradas por el suelo, con sus datos personales a la vista y al alcance de cualquiera; expedientes judiciales y otros documentos sensibles apilados, sueltos, en bolsas de basura y cajas de cartón llenas de papeles y carpetas. Todo ello sobre las baldosas, sin ningún tipo de vigilancia y amontonado en el hueco de la escalera, detrás de un improvisado biombo que no logra cubrir todos los documentos a la vista.

Es la imagen del caos y el desorden en el nuevo Tribunal de instancia de Manacor, que entró en funcionamiento el pasado 1 de octubre, han denunciado a este diario usuarios de las dependencias judiciales de la plaza dels Pares Creus i Font i Roig, que llegaron a ver una demanda judicial suelta por debajo del biombo separador tras el que se acumulan documentos y explican que los pasillos del edificio están llenos de cajas desperdigadas.

El motivo del desorden acumulado está relacionado con la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la denominada Ley de Eficiencia, que se puso en marcha en Manacor y también en Inca el pasado 1 de octubre y que ha llevado a esta situación al edificio principal de la sede judicial de Manacor, principalmente por la redistribución de espacios para acoger los servicios comunes que ha supuesto, así como por algunas obras de pequeño tamaño que se han tenido que ejecutar.

Vista del hueco de la escalera con los documentos judiciales apilados / Redacción Digital

Para paliar la visibilidad de la montaña de expedientes apilados, cuyas imágenes han remitido a este diario usuarios del edificio judicial, se ha colocado un simple biombo separador en el hueco de la escalera. Aunque escritos judiciales asoman por debajo del elemento separador, con el riesgo de exponer públicamente datos sensibles de carácter personal que deberían estar protegidos, y que podrían ir desde la situación económica y patrimonial, en demandas hipotecarias, deudas o divisiones de herencia, hasta información íntima y familiar, en procedimientos de divorcio, custodia o filiación; además de la exposición de la identidad y domicilios de todas las partes procesales.

El nuevo tribunal de instancia de Manacor trabaja ya con el expediente electrónico, lo que no supone que no merezcan un nivel de protección adecuado los expedientes en papel que todavía se almacenan en dependencias judiciales.

El cambio en Manacor que se puso en marcha el pasado 1 de octubre supone que los cinco juzgados de primera instancia se integran en la sección civil, mientras que los tres juzgados de instrucción del municipio lo harán en la sección de instrucción. Ambas secciones forman parte del Tribunal de Instancia de Manacor.