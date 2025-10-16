Arte comprometido contra la barbarie
El Clautre de Sant Domingo de Inca acoge a partir de mañana una muestra colectiva de 50 artistas que han cedido sus obras para denunciar el genocidio contra el pueblo palestino, una iniciativa que entregará los fondos a la ONG Metges Sense Fronteres
«Que esta muestra de arte sirva para atenuar, aunque sea mínimamente, el sufrimiento y la desesperación o para salvar aunque sea una sola vida. Un pequeño grano de arena en la balanza a favor de la humanidad, para crear debate público i para no olvidar, no olvidar». El texto de Aina Ferrer Torrens sirve de presentación a la exposición colectiva ‘Art per Palestina. Entre el mar i el mur’, que se inaugura este viernes a partir de las 20 horas en el Claustre de Sant Domingo de Inca y que podrá visitarse hasta el próximo 13 de noviembre.
«Llevar a cabo una exposición como ‘Art per Palestina’ es mucho más que organizar un acontecimiento cultural, es construir un espacio compartido donde el arte se pone al servicio de la solidaridad», explican los responsables de esta iniciativa solidaria ideada por Mar Frontera y Vicenç Palmer, que «supieron intuir que el arte podia convertirse en un clamor colectivo a favor de Palestina».
Un total de 50 artistas participan en esta muestra colectiva y no dudaron en ceder una de sus obras para acercarlas a la gente y formar parte de una iniciativa a favor de la ONG Metges sense Fronteres. «Un ejercicio de solidaridad que nos interpela hacia un pueblo que ha sufrido una sistemática persecución y exterminio durante años como si no se tratase de personas humanas», añade Aina Ferrer en referencia al genocidio que, a pesar del dudoso plan de paz promovido por Donald Trump, se sigue perpetrando con total impunidad contra el pueblo palestino.
«Dar una obra no es un acto menor, es ofrecer una parte íntima y valiosa del propio camino creativo. Que todos ellos hayan aceptado hacerlo sin ninguna condición y con entusiasmo nos emociona profundamente», explican desde la entidad La Guineu de Colors, organizadora del evento cultural. Además, destacan que esta «generosidad» tendrá un «impacto directo» porque el dinero que se recaude de las donaciones se donará íntegramente a Metges Sense Fronteres. «El arte, así, se convierte en alimento y en refugio, en esperanza tangible para aquellos que más lo necesitan».
La ONG aceptó desde el primer momento sumarse a la iniciativa. «Saber que nuestro esfuerzo, canalizado a través del trabajo de Metges Sense Fronteres, se traduce en vidas salvadas y en apoyo directo a personas que viven situaciones extremas, nos aporta la certeza de que este proyecto valía la pena», añaden los organizadores, que agradecen la colaboración de las numerosas entidades que se han implicado en esta exposición como la Fundació Es Convent, la Associació de Glosadors de Mallorca o los ayuntamientos de Inca y sa Pobla, entre otras. «En un tiempo marcado a menudo por el individualismo y la indiferencia, ver a tanta gente y tantas entidades responder con un sí tan claro nos hace creer de nuevo en la fuerza del colectivo», celebran.
