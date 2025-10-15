Vuelve el Festival de Globos de Mallorca en Capdepera: 25 globos, 10 países y un helado gigante en el cielo

Del 22 al 26 de octubre, Capdepera acogerá una nueva edición del Festival Internacional de Globos Aerostáticos IBBF Mallorca, organizado por Illes Balears Ballooning con la colaboración del Ayuntamiento de Capdepera y el Grand Hotel Cap Vermell.

Este evento, que ya en su segunda edición se ha consolidado como una de las citas más esperadas del otoño mallorquín, regresa con más globos, más nacionalidades y más formas especiales que nunca. En total, participarán 25 globos aerostáticos procedentes de 10 países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra, Bélgica, Polonia, Lituania y España, con representación de Cataluña y Mallorca. La edición 2025 del festival traerá ocho globos de formas especiales, el doble que el año pasado. Entre ellos destacan un cucurucho de helado, una gran rana, dos aves gigantes, un globo artístico que simula un cuadro, un cerdito y una montgolfière de época. Sin ninguna duda, estas figuras espectaculares prometen captar la atención de pequeños y mayores mientras sobrevuelan los cielos de Capdepera y Cala Rajada. Destaca también la presencia destacada de pilotos femeninas que representan un tercio de los participantes.

Presentación del festival de globos en Capdepera. / Biel Capó

El director del festival, Jordi Aracil, ha reconocido que “cada año crece el interés y la participación. Nuestro objetivo es que Capdepera se consolide como un referente europeo en festivales de globos aerostáticos, un punto de encuentro para los amantes de este arte y de la belleza del paisaje mallorquín”. De hecho, Aracil puntualiza que los globos podrán ascender hasta 4.000 pies (unos 1.200 metros) de altura, ofreciendo una vista inigualable del Llevant.

Los vuelos se realizarán a las ocho de la mañana y a las seis de la tarde, con seis puntos de despegue diferentes que se confirmarán el mismo día a través de las redes sociales oficiales, ya que dependen de las condiciones del viento.

FOTOS | La aventura de viajar en globo, en imágenes / Biel Capó

Espectáculos nocturnos

Entre los momentos más esperados figuran los espectáculos nocturnos con globos cautivos, auténticos ballets de luz y fuego. El Festival Internacional de Globos IBBF Mallorca 2025 arrancará el miércoles 22 de octubre con un espectáculo nocturno cautivo en el Hotel Cap Vermell. En esta apertura, alrededor de seis globos aerostáticos iluminarán el cielo con sus colores y brillos, ofreciendo una experiencia mágica para residentes y visitantes. La gran clausura llegará el domingo 26 de octubre a las 17 horas, con un evento innovador y sorprendente que se celebrará en el polígono de Capdepera. Será un espectáculo de luces, fuego, colores, láseres, música y coreografía, en el que los globos se sincronizarán con una banda sonora creada especialmente para la ocasión. El objetivo es fusionar arte, tecnología y emoción, transformando el cielo de Capdepera en un auténtico escenario aéreo, donde cada globo será parte de una coreografía visual al ritmo de la música y las llamas de los quemadores.

Todas las actividades del IBBF Mallorca 2025 son gratuitas y abiertas al público. Capdepera se prepara así para vivir unos días mágicos en los que el cielo será el escenario y los globos, los grandes protagonistas.

La alcaldesa de Capdepera, Mireia Ferrer, ha destacado que el festival “es un ejemplo de cómo cultura, espectáculo y turismo pueden convivir en armonía. Además, nos ayuda a desestacionalizar la temporada turística y mantener la actividad en el municipio hasta el puente de Tots Sants”. Con esta iniciativa, el festival no solo ofrece una experiencia visual y emocional única, sino que también contribuye a dinamizar la economía local y a extender la temporada turística más allá de los meses de verano.