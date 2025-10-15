Veinticinco expertos internacionales restauran el camino de Sa Vinyeta en un taller de ‘pedra en sec’ en Deià

Deià se ha convertido estos días en el punto de encuentro de 25 especialistas en ‘pedra en sec’ procedentes de distintos rincones del mundo —entre ellos España, Bulgaria, Japón, Estados Unidos y Canadá— con motivo del Workshop Internacional de Pedra en Sec 2025, organizado por el Gremi de Margers de Mallorca con la colaboración del Ayuntamiento de Deià y el Consorci Serra de Tramuntana, que financian el proyecto.

El taller tiene como objetivo poner en valor la técnica tradicional de la ‘pedra en sec’, el oficio de marger y el patrimonio cultural de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Con motivo de este encuentro, los participantes están llevando a cabo la restauración de un tramo del histórico camino empedrado de Sa Vinyeta, que conecta el pueblo con la Cala de Deià.

La cita tiene además un marcado carácter internacional y cultural. Destaca la presencia de tres margers japoneses, que participan por primera vez en un intercambio con sus homólogos mallorquines, así como la colaboración de miembros de la Stone Foundation, una asociación norteamericana de profesionales de la piedra, y representantes del Gremi de Margers de Catalunya. Todos ellos trabajan codo con codo con los artesanos locales para recuperar este camino.

Según los organizadores, la técnica mallorquina despierta gran interés entre los expertos extranjeros por su estilo singular: a diferencia de otras tradiciones, en Mallorca las piedras no se colocan planas, sino en múltiples direcciones, creando un patrón más irregular y visualmente atractivo.

Vertiente económica y cultural

El taller no solo tiene una vertiente cultural, sino también económica ya que durante los seis días que dura la actividad, los participantes se alojan y consumen en el municipio, beneficiando al comercio local y generando un ejemplo de economía circular.

Los organizadores de este workshop subrayan que la ‘pedra en sec’ es “un activo cultural de primer orden en Mallorca” y que iniciativas como esta ayudan a darlo a conocer a nivel internacional. “No solo compartimos nuestra cultura, sino que dejamos una obra hecha para todo el pueblo”, destacan los organizadores.