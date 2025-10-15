Sóller levanta las restricciones de agua tras mejorar los recursos hídricos
Pese a la mejora de la situación, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de mantener un uso responsable del agua
El Ayuntamiento de Sóller ha dejado sin efecto las medidas restrictivas al consumo de agua potable que estaban en vigor desde principios de septiembre. El alcalde ha emitido un decreto que anula el anterior, con el que se habían impuesto limitaciones ante la situación crítica que atravesaban los acuíferos del municipio.
Según el consistorio, la decisión se ha adoptado gracias a la mejora de los recursos hídricos locales tras las lluvias registradas en las últimas semanas. Aunque las precipitaciones no han sido abundantes, sí han permitido la recuperación parcial de las fuentes y los pozos que abastecen la red municipal. Actualmente Sóller se abastece de los aqüíferos de Ses Fontanelles, de la fuente de Na Lladonera y del trasvase de Sa Costera.
Durante el periodo de restricciones, el Ayuntamiento llevó a cabo diferentes gestiones para reducir el consumo, entre ellas reuniones con grandes usuarios. Estas medidas lograron una disminución del 11% en el consumo total. Paralelamente, Sóller ha podido contar con el aporte de la fuente de Sa Costera, que ha recuperado su caudal, y con agua procedente del acuífero bunyolí de s’Estremera, además de los recursos locales.
Uso responsable
Pese a la mejora, el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, insiste en la necesidad de mantener un uso responsable del agua, tanto por parte de los grandes consumidores como de los hogares particulares, para evitar que la situación vuelva a deteriorarse en caso de que las lluvias sigan siendo escasas en los próximos meses.
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- El empresario griego que casi se arruinó y ahora quiere cambiar la cara de Illetes: “Creo en la fuerza del barrio”
- Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos
- Este es el ranking de los pueblos de Mallorca donde es más difícil aparcar