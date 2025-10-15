Sóller levanta las restricciones de agua tras mejorar los recursos hídricos

El Ayuntamiento de Sóller ha dejado sin efecto las medidas restrictivas al consumo de agua potable que estaban en vigor desde principios de septiembre. El alcalde ha emitido un decreto que anula el anterior, con el que se habían impuesto limitaciones ante la situación crítica que atravesaban los acuíferos del municipio.

Según el consistorio, la decisión se ha adoptado gracias a la mejora de los recursos hídricos locales tras las lluvias registradas en las últimas semanas. Aunque las precipitaciones no han sido abundantes, sí han permitido la recuperación parcial de las fuentes y los pozos que abastecen la red municipal. Actualmente Sóller se abastece de los aqüíferos de Ses Fontanelles, de la fuente de Na Lladonera y del trasvase de Sa Costera.

Durante el periodo de restricciones, el Ayuntamiento llevó a cabo diferentes gestiones para reducir el consumo, entre ellas reuniones con grandes usuarios. Estas medidas lograron una disminución del 11% en el consumo total. Paralelamente, Sóller ha podido contar con el aporte de la fuente de Sa Costera, que ha recuperado su caudal, y con agua procedente del acuífero bunyolí de s’Estremera, además de los recursos locales.

Uso responsable

Pese a la mejora, el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, insiste en la necesidad de mantener un uso responsable del agua, tanto por parte de los grandes consumidores como de los hogares particulares, para evitar que la situación vuelva a deteriorarse en caso de que las lluvias sigan siendo escasas en los próximos meses.