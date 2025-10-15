La mitad de las entidades locales de Mallorca falla en transparencia y no rinde cuentas como marca la ley

Los municipios y todo su entramado de patronatos y entes dependientes suspenden en transparencia. Un total de 36 entidades locales de Balears —incluido un consell insular, 32 ayuntamientos y tres mancomunidades— no presentaron sus cuentas de 2023 en el plazo legal, según el último informe de la Sindicatura de Comptes, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad. La cifra supone un 47,3 % del total, un porcentaje superior al registrado el año anterior (44,8 %).

Entre las entidades que incumplieron el plazo se encuentran los ayuntamientos de Palma, Llucmajor, Andratx y Capdepera, entre otros, así como las mancomunidades Intermunicipal de Servicios Públicos Insulares, Es Raiguer y Tramuntana.

La Sindicatura recuerda que el plazo para rendir las cuentas generales finalizaba el 15 de octubre de 2024 y subraya que la rendición en plazo “no es sólo una obligación legal, sino un elemento fundamental de transparencia y control público”.

Por islas, Mallorca presenta el mayor grado de incumplimiento, con un 49,2 % de entidades que no cumplieron con los plazos legales.

Relación de contratos

El documento detalla además otras obligaciones de transparencia. Más de la mitad de las entidades locales no enviaron en plazo la relación de contratos de 2023 (55,3 %) ni la de convenios (56,6 %). También un 32,9 % no remitió la información sobre control interno, pese a estar obligadas por ley.

La Sindicatura destaca que algunos ayuntamientos acumulan varios ejercicios sin rendir sus cuentas. Entre ellos se encuentran Binissalem, Escorca, Puigpunyent, Selva, Sencelles y Sineu, así como la Mancomunitat de Tramuntana.

En sus recomendaciones, el órgano fiscalizador insta a alcaldes y presidentes a asumir la rendición de cuentas como “un eje fundamental en la gestión de las entidades locales” y a dotarse de los medios necesarios para cumplir los plazos legales.

La Sindicatura considera que se debe "priorizar la rendición de la cuenta general, el envío de la relación anual de contratos, de la de convenios y de la información relativa al ejercicio del control interno, como manifestaciones concretas y destacadas de la rendición de cuentas".

"Por ello, las entidades locales han de destinar los medios humanos y materiales necesarios para cumplir estas obligaciones, sobre todo los consells insulares, que, además, han de asistir a los municipios, especialmente a los más pequeños, en su cumplimiento", agrega este órgano fiscalizador.