"Formentor era como una familia": un documental recupera la leyenda del hotel más famoso de Mallorca

El Hotel Formentor, emblema del turismo mallorquín, se ha hecho célebre a lo largo de la historia por las personalidades ilustres que se han alojado allí. Ahora, un documental da voz también a quienes lo hicieron posible con su trabajo diario.

El trabajo audiovisual 'La vida a Formentor' se estrena este miércoles a las 19:30 en el salón de actos del Port de Pollença, y se emite por IB3 el sábado 18 de octubre a las 21:45 horas. Se trata de una producción de la cadena autonómica en colaboración con MOM Works.

Las directoras del documental, Marta Hierro y Núria Abad, explican que es un "homenaje a todas las personas que, con su trabajo y dedicación, han sido los verdaderos artífices del prestigio y la leyenda del emblemático Hotel Formentor".

"Sus voces y recuerdos constituyen el hilo narrativo principal, a través de entrevistas realizadas en sus entornos cotidianos, que nos descubren la cara más humana y desconocida de este espacio único", agregan.

“Formentor era como una familia. Todos sabíamos quién era quién”, recuerda una de las trabajadoras entrevistadas. “No era solo un hotel, era otro mundo”, añade otro empleado, en uno de los fragmentos que puede verse en el tráiler oficial.

Inaugurado en 1929

La película recorre algunos de los grandes momentos de la historia del hotel, inaugurado en 1929, que acogió a personalidades del mundo cultural, artístico y político de primer nivel. Entre sus huéspedes célebres figuran nombres como Audrey Hepburn, Winston Churchill, Grace Kelly y Rainiero de Mónaco, Peter Ustinov, John Wayne o Plácido Domingo.

La propuesta audiovisual combina las entrevistas con material histórico procedente de archivos y colecciones personales, así como imágenes tratadas con herramientas de inteligencia artificial que dan movimiento a antiguas fotografías, dotándolas de una dimensión más emocional y viva.