Consell celebra la Fira del Centenario: vino, tradición y cultura en la XXVIII Fira de Tardor y la XXII Fira del Vi

El municipio de Consell vivirá del 16 al 19 de octubre su feria más esperada y emotiva: la Fira del Centenario de la Independencia Municipal (1925–2025). Esta edición conmemorativa de la XXVIII Fira de Tardor y la XXII Fira del Vi reunirá a bodegas, productores locales, artesanos y artistas en un fin de semana que celebra 100 años de historia, cultura y orgullo consellero.

El vino, emblema del Centenario

La Fira del Vi de Consell alcanza su 22ª edición reafirmando el vínculo histórico del municipio con el vino y su papel como cuna de algunas de las bodegas más prestigiosas de Mallorca. Destacan las participaciones de la histórica Bodegas Ribas, la más antigua de la isla, y la joven y prometedora Karretània, símbolo del relevo generacional y de la innovación en la viticultura consellera.

Los visitantes podrán degustar los vinos del municipio y de otros puntos de la isla, acompañados por una cuidada oferta de producto local: el pan mallorquín y las cocas tradicionales de los cuatro hornos de Consell, así como los embutidos artesanos de Cas Torrer y Embutits Pol. El alcalde de Consell, Andreu Isern, ha subrayado que “esta feria del Centenario es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y brindar por el futuro de un pueblo que ha sabido mantener viva su esencia durante un siglo”.

Cartel de la Fira de Tardor y Fira del Vi a Consell. / Aj. Consell

Fireta Infantil 2025: diversión a lo grande

El sábado 18 de octubre, la Avinguda Francesca Homar se llenará de color con la Fireta Infantil 2025, una mañana dedicada a los más pequeños con talleres, ludoteca, castillos hinchables, animación y paradetes familiares. La regidora de Cultura, Ferias y Fiestas, Lina Olmo, ha destacado que “hemos diseñado una feria pensada para todos: niños, jóvenes, familias y mayores, porque el Centenario también es una fiesta de unión entre generaciones”.

Cartel Fireta Infantil 2025. / Aj. Consell

Tardeo de Fin de Fira: la gran clausura

El domingo 19, el público podrá disfrutar del esperado Tardeo de Fin de Fira, una jornada musical que pondrá el broche final a las celebraciones con conciertos de Creepy Demons Band, La Movida Mixta, Islanders, Spotheefy y Ronie, Master & Tilo.

Cultura, vino y pueblo

La XXVIII Fira de Tardor mantiene su espíritu de encuentro entre tradición y modernidad, con actividades que incluyen exposiciones, showcookings, desfiles, correfocs, bailes populares y espacios dedicados al arte y la artesanía local. Organizada por el Ajuntament de Consell, con la colaboración del Consell de Mallorca y bajo la marca Visit Consell, esta Fira del Centenario rinde homenaje a un siglo de independencia municipal, de esfuerzo colectivo y de amor por la tierra.

CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO