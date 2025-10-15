Consell celebra la Fira del Centenario: vino, tradición y cultura en la XXVIII Fira de Tardor y la XXII Fira del Vi
El municipio vive su feria más especial al cumplirse cien años de independencia municipal
El municipio de Consell vivirá del 16 al 19 de octubre su feria más esperada y emotiva: la Fira del Centenario de la Independencia Municipal (1925–2025). Esta edición conmemorativa de la XXVIII Fira de Tardor y la XXII Fira del Vi reunirá a bodegas, productores locales, artesanos y artistas en un fin de semana que celebra 100 años de historia, cultura y orgullo consellero.
El vino, emblema del Centenario
La Fira del Vi de Consell alcanza su 22ª edición reafirmando el vínculo histórico del municipio con el vino y su papel como cuna de algunas de las bodegas más prestigiosas de Mallorca. Destacan las participaciones de la histórica Bodegas Ribas, la más antigua de la isla, y la joven y prometedora Karretània, símbolo del relevo generacional y de la innovación en la viticultura consellera.
Los visitantes podrán degustar los vinos del municipio y de otros puntos de la isla, acompañados por una cuidada oferta de producto local: el pan mallorquín y las cocas tradicionales de los cuatro hornos de Consell, así como los embutidos artesanos de Cas Torrer y Embutits Pol. El alcalde de Consell, Andreu Isern, ha subrayado que “esta feria del Centenario es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y brindar por el futuro de un pueblo que ha sabido mantener viva su esencia durante un siglo”.
Fireta Infantil 2025: diversión a lo grande
El sábado 18 de octubre, la Avinguda Francesca Homar se llenará de color con la Fireta Infantil 2025, una mañana dedicada a los más pequeños con talleres, ludoteca, castillos hinchables, animación y paradetes familiares. La regidora de Cultura, Ferias y Fiestas, Lina Olmo, ha destacado que “hemos diseñado una feria pensada para todos: niños, jóvenes, familias y mayores, porque el Centenario también es una fiesta de unión entre generaciones”.
Tardeo de Fin de Fira: la gran clausura
El domingo 19, el público podrá disfrutar del esperado Tardeo de Fin de Fira, una jornada musical que pondrá el broche final a las celebraciones con conciertos de Creepy Demons Band, La Movida Mixta, Islanders, Spotheefy y Ronie, Master & Tilo.
Cultura, vino y pueblo
La XXVIII Fira de Tardor mantiene su espíritu de encuentro entre tradición y modernidad, con actividades que incluyen exposiciones, showcookings, desfiles, correfocs, bailes populares y espacios dedicados al arte y la artesanía local. Organizada por el Ajuntament de Consell, con la colaboración del Consell de Mallorca y bajo la marca Visit Consell, esta Fira del Centenario rinde homenaje a un siglo de independencia municipal, de esfuerzo colectivo y de amor por la tierra.
CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO
