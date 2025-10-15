Los consejos de Pep Moranta de la Tafona de Caimari para que la aceituna llegue perfecta a la almazara

Pep Moranta, de la Tafona de Caimari, desgrana una serie de consejos prácticos para la recolección y el almacenamiento de las aceitunas antes de llevarlas a la almazara, con el objetivo de que el fruto llegue en las mejores condiciones posibles y se obtenga un aceite de alta calidad.

En primer lugar, es esencial mantener las aceitunas en un lugar fresco, ventilado y alejado del sol directo. También se deben evitar las altas temperaturas, ya que aceleran la fermentación y empeoran la calidad del fruto.

FOTOS | Arranca la campaña de aceituna en la Tafona de Caimari / Manu Mielniezuk

Una buena ventilación es clave para conservar las aceitunas en óptimo estado. Por ello, Pep Moranta recomienda extender el fruto recién recolectado sobre una tela y guardarlo en sacos únicamente en el momento del transporte a la almazara.

En cuanto a los recipientes para su almacenamiento, aconseja utilizar canastras perforadas en lugar de sacos herméticos, ya que permiten una mejor circulación del aire. Si esta opción no es posible, no se debe llenar el saco por completo: es preferible cargarlo solo hasta la mitad, de modo que el fruto se conserve mejor.

Tiempo

Asimismo, Moranta recuerda que no deben transcurrir más de 48 horas entre la recolección y la entrega de las aceitunas en la almazara, pues con el paso del tiempo el fruto va perdiendo frescura y calidad.

Seguir estos consejos garantiza la preservación de las propiedades naturales de la aceituna y la obtención de un aceite de excelente calidad.