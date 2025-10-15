Campaña de aceite de oliva 2025: Pep Moranta, de la Tafona de Caimari: “Se prevé una buena campaña gracias a las lluvias de septiembre”

Hace una semana que la Tafona de Caimari está en plena producción de aceite de oliva. La campaña 2025 empezó el 6 de octubre pero las lluvias de estos días han ralentizado la entrada de aceituna en la almazara porque la tierra mojada dificulta su recolección. “Arrancamos muy bien. Es de las campañas que recuerdo que hemos empezado más fuerte”, reconoce Pep Moranta, de la Tafona de Caimari. “Se prevé una buena campaña”, vaticina. Algo que ha sido posible gracias a las lluvias de septiembre. De hecho, Moranta reconoce que este año había cierta preocupación, pero las precipitaciones de septiembre han hecho posible una temporada óptima. Si no hubiera llovido, explica, a muchos productores se les habría caído el fruto o habría llegado tan deshidratado que, en lugar de 1.000 kilos, habrían recolectado apenas 500.

FOTOS | Arranca la campaña de aceituna en la Tafona de Caimari / Manu Mielniezuk

Este año se prevé una temporada intermedia. La aceituna que ha llegado a la tafona está sana. Estos días, la recolección se está retrasando porque el terreno está demasiado mojado para recoger el fruto. “Algunos ya me han traído la parte que habían podido recoger y traerán el resto en cuanto el campo se seque y puedan volver a entrar”, puntualiza. Cabe recordar que en 2023 fue una campaña excepcional, con una producción récord impulsada por las lluvias y la buena salud de los olivos. “Hace dos años, la máquina estuvo casi 2 meses sin parar”, recuerda. Coincidieron varios factores. Debido a la nevada Juliette fue un año muy lluvioso y los árboles habían cogido fuerza. Además, el aceite de oliva en el supermercado había disparado su precio. Fue un año en el que las condiciones eran perfectas: la aceituna estaba en perfecto estado y los aceites eran extraordinarios. En cambio, el año pasado fue justo lo contrario: muy poca cosecha y de baja calidad.

Año tras año la campaña se va adelantando. Si antes el mejor mes era noviembre, ahora octubre lo supera. En este punto, influyen distintos factores. Uno de ellos sin ninguna duda es el cambio climático. La sequía adelanta la maduración mientras que las precipitaciones la retrasan porque una aceituna bien hidratada tarda más en madurar que una que ha sufrido por falta de agua. Otro factor que influye en el adelanto de la temporada son las tendencias. “Si quieres hacer un aceite oliva virgen extra de primera calidad es mejor aceitunas verdes. Estamos haciendo aceites de muy buena calidad porque la aceituna es muy verde”, detalla el experto.

Máxima producción

En la Tafona de Caimari se preparan para encarar unas semanas de máxima producción. Si el tiempo lo permite, del 20 de octubre al 10 de noviembre serán semanas de hacer noches y no parar la maquinaria. Pep Moranta recuerda que las aceitunas se pueden llevar de lunes a viernes de 7 a 18 horas. Después de la subida experimentada hace dos años, los precios se mantienen. De 500 a 100 kilos de aceituna, sale a 20 céntimos mientras que si uno entrega de 1.000 a 3.000 kilos, el precio baja a 16 céntimos y a 13 céntimos si se superan los 3.000 kilos.

En la Tafona de Caimari, los productores pueden elaborar una partida propia de aceite si superan los 500 kilos de aceituna. Para quienes no alcanzan esta cantidad, existe la opción del “aceite del día”, un sistema de producción colectiva pensado para pequeños productores que sale a 14 céntimos. Cada persona entrega su aceituna (mínimo 100 kilos), pero no recibe inmediatamente el aceite de sus frutos; en su lugar, se lleva el aceite elaborado a partir de las entregas del día anterior, según los kilos aportados. Durante la jornada, las aceitunas se agrupan para producir el aceite del día, y el rendimiento correspondiente se entrega a los siguientes productores. Este método resulta especialmente apreciado por personas mayores o jubilados, que así pueden recolectar pequeñas cantidades y asegurarse de llevar siempre aceite recién hecho.

Pep Moranta resume que, en general, la gente suele traer partidas de unos 1.000 kilos más o menos. Para una familia que nos entrega entre 600 y 700 kilos, con 100 litros de aceite tienen suficiente para su consumo anual. Todos los aceites que se elaboran aquí están destinados exclusivamente al autoconsumo. Entre las curiosidades, Moranta reconoce que tienen muchos clientes andaluces. Ellos traen aceituna fresca y no les importa que el aceite no provenga directamente de sus propios frutos, ya que en la Península no existe la tradición de elaborar partidas individuales. En cambio, los mallorquines sí prefieren llevarse el aceite hecho exclusivamente con sus propias aceitunas.

Pep Moranta remarca que es clave tomar consciencia sobre la importancia de entregar la aceituna en buen estado y de alta calidad. Para lograrlo, es preciso no esperar más de dos días entre la recolección y la entrega, mantener la aceituna en un lugar fresco y sombreado, y asegurar buena ventilación. Se recomienda guardarlas extendidas sobre una tela y transportarlas a la almazara en canastas perforadas. Si no es posible y se deben optar por los sacos, se recomienda llenar solo medio saco. Seguir estas prácticas garantiza que la aceituna pueda entrar en la tafona en perfecto estado y producir un aceite de calidad.

Finalmente, Pep Moranta desgrana que las variedades que más se entregan en la almazara son Picual, Arbequina y, este año, hay mucha Hojiblanca. Asimismo, apunta que en esta campaña se espera poco fruto de las variedades mallorquinas, pero gracias a las variedades introducidas, se prevé que sea un buen año de producción.