La Associació de Moros i Cristians de Valldemossa condena el lanzamiento de petardos durante la fiesta

La Associació de Moros i Cristians de Valldemossa ha hecho balance de las fiestas de este año, que se celebraron a principios de mes, y ha anunciado que tomará medidas para evitar incidentes en próximas ediciones, después de las quejas de algunos participantes y colectivos.

En un comunicado difundido este miércoles en las redes sociales del Ayuntamiento, la entidad califica la edición de este año como “un éxito sin precedentes” en varios aspectos, pero también expresa su “rechazo a ciertas acciones” que se produjeron durante la celebración.

La asociación agradece “a todas las personas que de manera voluntaria y anónima año tras año nos ayudan a poder representar la acción heroica de nuestros antepasados” y recuerda que la fiesta “no ha de servir de excusa para hacer durante una hora y media de recorrido por dentro de nuestro pueblo lo que uno quiera”.

Payesas y payeses

Entre las cuestiones que han generado preocupación, el comunicado menciona la “queja hecha por el colectivo de payesas y payeses que intervienen y que son tan importantes para nuestra fiesta”, quienes denunciaron el lanzamiento de petardos, un hecho que “puso en peligro su integridad” y que incluso les hizo “pensar en abandonar la fiesta”. La asociación advierte de que esta circunstancia habría supuesto “un daño irreparable a la representación de la batalla”.

La entidad anuncia que, junto con el Ayuntamiento y la Policía Local, adoptará medidas para que estos hechos no se repitan: “Invitamos a las personas participantes que no respeten las normas establecidas a abandonar la fiesta, ya que su comportamiento es incompatible con la idea y el sentido de una fiesta de la cual todos queremos estar orgullosos”.

Además, la junta directiva se pone “a disposición de todos los colectivos que toman parte en la fiesta” y de los socios para que expresen sus ideas y aporten soluciones, con el objetivo de que las incidencias de este año “queden en una simple anécdota”.

La Associació de Moros i Cristians concluye el comunicado expresando su deseo de que “el año que viene se logre que la fiesta sea un éxito aún mayor, siempre desde el respeto a las normas y a quienes participan en ella”.