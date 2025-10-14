Sineu prohíbe las macrogranjas de más de 40.000 gallinas en el municipio

Con el susto todavía en el cuerpo después de la amenaza que supuso el pasado año la posibilidad de habilitar una macrogranja aviar con capacidad para 750.000 gallinas a un solo kilómetro del pueblo, el Ayuntamiento de Sineu ha querido curarse en salud y blindarse contra estos grandes proyectos ganaderos mediante una modificación de las Normas Subsidiarias (NNSS) que prácticamente imposibilita su desarrollo en el municipio. No obstante, no cierra la puerta a la implantación de explotaciones de menor tamaño que podrían albergar un máximo de 40.000 gallinas ponedoras siempre que se ubiquen a más de dos kilómetros del casco urbano o de 20.000 gallinas si la instalación está a menos de esa distancia.

El pasado pleno celebrado en el Consistorio ‘sineuer’ aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y de Més y la abstención del PSOE una nueva regulación de la ganadería intensiva que introduce un nuevo artículo y un plano de zonificación que mide el número máximo de cabezas de ganado que podrán tener las futuras instalaciones en función de su distancia con respecto al casco urbano de la localidad del Pla.

De esta forma, la nueva regulación establece que no se permitirán explotaciones con una carga superior a 560 unidades de ganado mayor (UGM), que equivalen a unas 40.000 gallinas. Además, delimita dos zonas del municipio en las que se autorizarán diferentes explotaciones. Así, en la zona situada a menos de dos kilómetros solo podrán desarrollarse explotaciones que cuenten con un máximo de 280 unidades de ganado mayor, lo que equivaldría a unas 20.000 gallinas, mientras que en la franja comprendida entre los dos y los cuatro kilómetros podrían habilitarse instalaciones de hasta un máximo de 560 unidades (40.000 aves). Cabe recordar que la finca de Son Venrell, adquirida por Avícola Son Perot para habilitar la macrogranja finalmente abortada, está ubicada a un kilómetro del casco urbano de Sineu.

La medida incluida en las NNSS de Sineu se basa en el decreto ley 1/2025 de 17 de enero del Governmediante el que se frenó la macrogranja de Sineu e incluye los mismos límites de carga recogidos en la ley agraria. La diferencia es que, en el caso del municipio del Pla, no se contempla una tercera zona (entre 4 y 6 kilómetros del casco urbano) porque no existe ningún punto del municipio que se ubique a más de 4 klómetros de un núcleo residencial. De esta forma, el número máximo de unidades de ganado que se autorizará en Sineu será de 560, equivalentes a 40.000 gallinas, y no las 1.120 UGM que permitía el decreto del Govern a más de 6 kilómetros de los núcleos de población. La modificación incorpora una tabla de equivalencias en unidades de ganado mayor para cada especie ganadera (ganado bovino, porcino, avícola, ovino, caprino, equino y conejos).

El Ayuntamiento explica que para realizar la zonificación que calcula las distancias “se han tenido en cuenta los núcleos urbanos de Maria de la Salut, Llubí, Costitx, Lloret y Sant Joan. “Con esta actuación, Sineu tendrá una regulación actualizada y clara que permite compatibilizar la actividad ganadera con la preservación del paisaje, el respeto al entorno y la seguridad de las personas, al mismo tiempo que ofrece a los ganaderos un marco jurídico estable para el desarrollo de su actividad”, afirma la institución municipal.

Esta modificación de las NNSS es una consecuencia de la suspensión de licencias aprobada hace un año por el Ayuntamiento de Sineu para “garantizar la efectividad” de esta última medida que persigue limitar las actividades ganaderas intensivas en suelo rústico del municipio. “Con esta modificación cumplimos el acuerdo adoptado en octubre del pasado año y damos un paso más para asegurar que la actividad ganadera pueda seguir desarrollándose en condiciones de seguridad, sostenibilidad y respeto hacia los vecinos”, explica el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), que añade que “no se trata de una limitación arbitraria, sino una regulación necesaria que garantiza que la payesía tenga unas reglas claras y al mismo tiempo preservamos la calidad de vida de las personas y el valor ambiental del pueblo”.

El Consistorio ha querido regular esta actividad porque las NNSS en vigor eran “poco precisas” y podrían generar “cierta inseguridad jurídica”. En la actualidad no se permiten los usos industriales en suelo rústico del municipio, aunque la cría y el engorde de ganado no entran en esta tipología. “La regulación vigente era poco concreta y podía dar lugar a diferentes interpretaciones sobre qué actividades del sector primario se podían implantar, lo que generaba dificultades evidentes para los técnicos municipales en la concesión o denegación de las licencias urbanísticas y de actividades, provocando cierta inseguridad entre los interesados”, añade la institución municipal.