Sencelles denuncia la muerte de 20 árboles por vertidos industriales en el torrente de Solleric

El Ayuntamiento de Sencelles ha denunciado este martes la muerte de una veintena de árboles “maduros y de grandes dimensiones” en el lecho del torrente de Solleric y sospecha que la causa son los vertidos industriales que esta torrentera padece desde hace unos 25 años. La institución municipal ha solicitado formalmente a la dirección general de Recursos Hídricos, dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, la elaboración de un estudio técnico sobre el impacto ambiental de los vertidos industriales en el torrente de Solleric a su paso por este municipio del Pla de Mallorca.

Desde hace años se viene sospechando de la actividad de una lavandería, ubicada en el municipio de Consell, que está en el ojo del huracán de vecinos y entidades ecologistas como presunta autora de vertidos industriales incontrolados en el torrente de Solleric que afectan a todos los pueblos por los que transcurre el cauce, y principalmente a Biniali (Sencelles), la localidad más próxima a la citada industria. Hace 24 años incluso se realizó una manifestación frente a las instalaciones para denunciar los vertidos de aguas tóxicas y el Ayuntamiento de Sencelles también solicitó hace diez años que se revisase la autorización de esta industria que actualmente sigue operando.

Unos veinte árboles han muerto como consecuencia de los vertidos industriales. / Ajuntament

El Consistorio de Sencelles denuncia que ya hace un cuarto de siglo que el municipio “padece vertidos de productos industriales” que afectan al torrente de Solleric, una situación que “a pesar de los controles que se lleven a cabo por parte de la conselleria, sigue generando graves afectaciones ambientales”. La veintena de árboles que ha muerto, presuntamente como consecuencia de estos vertidos de productos contaminantes, se ha detectado en el tramo comprendido entre el puente del Camí Vell de Muro y el torrente de Solleric. “Se han encendido todas las alarmas”, apunta la institución municipal.

Según las primeras pesquisas realizadas por el Ayuntamiento, estos árboles, ubicados en los lindes del torrente, “podrían haber muerto como consecuencia de la acumulación de productos contaminantes provenientes de los vertidos”.

Afectación a las aguas subterráneas

Se trata de un problema que podría ir incluso más allá. Y es que la institución local “teme” que las aguas subterráneas y los pozos de agua de la zona también estén afectados por estos vertidos contaminantes, ya que “se han observado evidencias claras como la presencia de espuma y coloraciones anómalas en las aguas del torrente”, lo que “refuerza la sospecha de una contaminación continuada”.

En este sentido, el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (El Pi), explica que “la muerte de estos árboles nos hace sospechar que alguna cosa no se está haciendo bien”. “Necesitamos saber qué está pasando y qué medidas deben adoptarse para parar esta degradación ambiental”, ha añadido el regidor.

El aspecto que presenta el agua que corre por el torrente ha creado suspicacias en el Ayuntamiento. / Ajuntament

El Ayuntamiento considera “imprescindible” determinar si la muerte de estos árboles y el deterioro del torrente “están directamente relacionados con los vertidos industriales”. En caso de que se demuestre que es así, el Consistorio reclama la “aplicación de medidas correctoras inmediatas para proteger el ecosistema y la salud ambiental del municipio”. Sencelles ha expresado su “total disposición” a colaborar con la dirección general de Recursos Hídricos y otros organismos competentes para “garantizar la recuperación y conservación del torrente de Solleric”.

Las denuncias de episodios de contaminación o de malas prácticas ambientales en el torrente de Solleric son muy habituales. El pasado mes de febrero, la Policía Local de Consell abrió un expediente de sanción contra dos presuntos responsables de un gran vertido de escombros en el torrente. Se depositaron entre 1.500 y 2.000 kilos de restos de obra.

También se han producido diversos casos de presencia de aguas fecales en el lecho del torernte que atraviesa diferentes municipios del Pla de Mallorca. La entidad ecologista Gadma ha denunciado en múltiples ocasiones la contaminación de esta torrentera. En el año 2017 informó del vertido de poliestireno expandido al lecho del torrente a su paso por Consell.