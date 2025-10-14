Seguridad vial en Baleares: Los expertos advierten que las distracciones son la principal causa de accidentes y abogan por una convivencia segura en la carretera

Playas de Muro acogió ayer una mesa redonda sobre Seguridad Vial, organizada por la Plataforma para la Educación, la Amabilidad y Seguridad en las Carreteras (PLEASE-Baleares).La distracción al volante, especialmente el uso del móvil, es la principal amenaza en las carreteras de Baleares. El evento, moderado por el secretario general de PLEASE, Iñaki Miranda Pons , reafirmó el compromiso de la plataforma por la conciencia ciudadana. Miranda Pons insistió en el mensaje central: "La carretera es de todos y hay que convivir en ella", buscando un cambio de actitud en el conductor.

El móvil, la principal causa de muerte

El experto en seguridad vial Antoni Cánovas aportó datos contundentes sobre la evolución y las causas de la siniestralidad en Mallorca. Cánovas recordó que las cifras mortales han mejorado, pasando de un récord de 177 muertes en 1989 a 32 en 2022. Un avance atribuido a la mejora de estos datos son especialmente la implementación de medidas represivas como la retirada de puntos en 2006.

Cánovas fue explícito al señalar que las distracciones como, por ejemplo con el WhatsApp, son la causa más letal, seguidas del alcohol y las drogas, y el exceso de velocidad. Además, el experto destacó la peligrosidad de las vías convencionales: "El 80% de las muertes han sido en carreteras de doble sentido. En Mallorca existen 700 kilómetros de este tipo de vías, frente a cinco autopistas .

El debate puso especial atención en los usuarios vulnerables. El ciclista veterano y experto en cicloturismo Paco Cuenca indicó que la afluencia de 250.000 cicloturistas al año hace "importante que tengan una formación" sobre la normativa balear. Unas medidas en las que todos coincideron. Desde la Guardia Civil se agradecieron este tipo de iniciativas y subrayó la importancia en "dar a conocer la normativa".

Rafel Oliver, director insular de Movilidad y de Actividades, informó que desde septiembre han empezado la limpieza de arcenes, una demanada del sector dentro de la comisión de seguridad ciclista.

Toni Carrió, jefe de Policía, avanzó próximas iniciativas como la instalación de semáforos en Playas de Muro. El alcalde de Muro, Miquel Porquer, subrayó que es "difícil convivir ciclistas y conductores. El tránsito tiene que ser más fluido". Desde el sector de los conductores pesados se reiteró que, "los ciclistas deben utilizar el carril bici para que las bicletas se separen del camión", propone Bernardo Herranz.