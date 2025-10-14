Santa Eugènia celebra la Fira de la Segunda Oportunidad

Santa Eugènia celebrará la Fira de la Segunda Oportunidad entre el viernes 17 y el domingo 20, con un variado programa de actividades.

El viernes tendrá lugar un taller de cuentacuentos y la inauguración de la exposición ReciclaArt Santa Eugènia, organizada por el colectivo Fita.

El sábado se celebrará una jornada de plogging , que es el deporte que combina la recogida de residuos con el ejercicio físico como andar, y un taller de ofrendas con plásticos del mar. Por la tarde, se organizará una gincana medioambiental.

Finalmente, el domingo, a partir de las nueve de la mañana, habrá un mercadillo de segunda mano, y al mediodía, un taller de macetas recicladas.