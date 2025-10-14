El PSOE comparte el temor vecinal por inundaciones en la zona de los futuros pisos tasados de Cas Català

El PSOE de Calvià ha expresado este martes su apoyo a las quejas vecinales contra el proyecto de construir 60 pisos de precio tasado (limitado) en la zona de es Barranc de Cas Català. Los residentes llevan meses movilizándose contra el plan urbanístico y esta semana alertaron de que las lluvias recientes habían provocado la inundación de esta zona, lo que evidencia, a su entender, los riesgos de la futura construcción.

En declaraciones recogidas en un comunicado, la portavoz socialista de Calvià, Nati Francés, recordó que ellos ya habían advertido "de que no tenía sentido levantar viviendas en un terreno donde el agua se acumula cada vez que llueve con intensidad”.

"La realidad nos ha dado la razón. Es una irresponsabilidad seguir apostando por proyectos urbanísticos en zonas que no ofrecen garantías de seguridad para la ciudadanía. Todavía están a tiempo de poder pararlo”, argumentó.

Los socialistas defendieron que Calvià dispone de "otros suelos más adecuados y seguros para impulsar vivienda asequible y proyectos de interés social, sin poner en riesgo a futuras familias ni alterar el equilibrio ambiental de la zona".

Francés sostuvo también que “la planificación urbanística debe hacerse con cabeza y con sensibilidad hacia el territorio y sus vecinos". "No se puede construir contra el sentido común”, sentenció.

Informe de Recursos Hídricos

Respecto al futuro del proyecto residencial, impulsado por promotores privados, el Ayuntamiento de Calvià ha informado este martes de que no hay ninguna novedad respecto a lo que se ha ido comunicando en los últimos meses.

Hace meses, el Consistorio ya señaló todavía no había recibido el proyecto final de los pisos y que sólo tenía de momento un proyecto básico, ante el cual la administración había solicitado a los promotores un informe para que aclarase unas deficiencias previas.

Este martes, la administración municipal indicó igualmente que aún no ha recibido el informe del departamento autonómico de Recursos Hídricos sobre este proyecto residencial de 60 pisos de precio tasado.