Movilidad
Mesa redonda en Platges de Muro sobre Seguridad Vial
Los expertos advierten que las distracciones son la principal causa de accidentes
Platges de Muro acogió ayer una mesa redonda sobre Seguridad Vial, organizada por la Plataforma para la Educación, la Amabilidad y Seguridad en las Carreteras (PLEASE-Baleares). La distracción al volante, especialmente el uso del móvil, es la principal amenaza en las carreteras de Balears.
El evento, moderado por el secretario general de PLEASE, Iñaki Miranda Pons, reafirmó el compromiso de la plataforma por la conciencia ciudadana. Pons insistió en el mensaje central: «La carretera es de todos y hay que convivir en ella», buscando un cambio de actitud en el conductor.
El debate puso asimismo especial atención en los usuarios vulnerables, y se reveló que el 80% de las muertes en carretera ocurren en vías de doble sentido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- El empresario griego que casi se arruinó y ahora quiere cambiar la cara de Illetes: “Creo en la fuerza del barrio”
- Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos
- Este es el ranking de los pueblos de Mallorca donde es más difícil aparcar