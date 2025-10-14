Mesa redonda en Platges de Muro sobre Seguridad Vial

Platges de Muro acogió ayer una mesa redonda sobre Seguridad Vial, organizada por la Plataforma para la Educación, la Amabilidad y Seguridad en las Carreteras (PLEASE-Baleares). La distracción al volante, especialmente el uso del móvil, es la principal amenaza en las carreteras de Balears.

El evento, moderado por el secretario general de PLEASE, Iñaki Miranda Pons, reafirmó el compromiso de la plataforma por la conciencia ciudadana. Pons insistió en el mensaje central: «La carretera es de todos y hay que convivir en ella», buscando un cambio de actitud en el conductor.

El debate puso asimismo especial atención en los usuarios vulnerables, y se reveló que el 80% de las muertes en carretera ocurren en vías de doble sentido.