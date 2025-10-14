Manacor inaugura un espacio de duelo perinatal en el cementerio de Son Coletes

El Ayuntamiento de Manacor ha inaugurado este martes un espacio de duelo perinatal, gestacional y neonatal en el Cementerio Municipal de Son Coletes, destinado a acompañar a las familias que han vivido la pérdida de un hijo poco antes o después del nacimiento. El acto se ha llevado a cabo con motivo del Día Internacional del Duelo Perinatal, Gestacional y Neonatal, que se conmemora el 15 de octubre.

En la presentación han participado el alcalde de Manacor, Miquel Oliver; la regidora de Espacio Público y Cementerio, Joana Maria Llull; la psicóloga especializada en duelo perinatal, Catalina Pou; representantes de la Comisión de Duelo Perinatal del Hospital de Manacor; y miembros de Estel de Llevant.

El nuevo espacio se ha situado en la zona nueva del cementerio, en un entorno natural y tranquilo, diseñado para ofrecer serenidad y reflexión. Se han instalado bancos y vegetación mediterránea, con criterios de sostenibilidad.

Entre los elementos simbólicos figura el plantado de un árbol del amor (Cercis siliquastrum), en cuya base se ha colocado una mariposa hecha con corteza, símbolo universal de este tipo de dolor. También se han utilizado plantas como romero, lavanda y salvia, especies que florecen y atraen mariposas.

El coste del proyecto ha sido de 10.000 euros, con colaboración de Estel de Llevant, que se encargó de la jardinería, y bajo el asesoramiento de la psicóloga Catalina Pou, para asegurar que el espacio responda a las necesidades emocionales de las familias.

Abierto a las familias

El Ayuntamiento ha señalado que este espacio será abierto a todas las familias que lo necesiten, con normas de uso que permiten elementos simbólicos como flores naturales, velas o pequeños mensajes, siempre que se respeten el entorno. Se ha previsto también colaboración con la Comisión de Dol Perinatal del Hospital de Manacor para apoyo emocional continuo.

Esta actuación forma parte de la apuesta municipal por las políticas públicas de humanización y acompañamiento al duelo, marcadas por la creación de espacios específicos que reconozcan vivencias silenciadas.