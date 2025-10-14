Fira del Centenari de Consell: Vino, gastronomía, música y actividades para toda la familia

Este fin de semana, Consell celebrará la Fira del Centenari, una edición muy especial que une la XXVIII Fira de Tardor y la XXII Fira del Vi con motivo del 100 aniversario de la Independencia Municipal (1925–2025).

Durante cuatro días, el municipio vivirá su feria más esperada y emotiva: un encuentro que reunirá a bodegas, productores locales, artesanos y artistas en un homenaje a un siglo de historia y cultura.

La Fira del Vi de Consell alcanza su 22ª edición, reafirmando el estrecho vínculo del municipio con el vino y su papel como cuna de algunas de las bodegas más prestigiosas de Mallorca. Entre las participantes destacan Bodegas Ribas, la más antigua de la isla, y Karretània, joven y prometedora bodega que simboliza el relevo generacional y la innovación en la viticultura local.

El alcalde de Consell, Andreu Isern, ha subrayado que “la Fira del Centenari es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y brindar por el futuro de un pueblo que ha sabido mantener viva su esencia durante un siglo”.

Una feria para todas las edades

Los más pequeños también tendrán su espacio el sábado 18 de octubre, con una Fira Infantil que ofrecerá talleres, ludoteca, castillos hinchables, animación y paradetes familiares.

La regidora de Cultura, Ferias y Fiestas, Lina Olmo, ha destacado que “hemos diseñado una feria pensada para todos: niños, jóvenes, familias y mayores, porque el Centenario también es una fiesta de unión entre generaciones”.

Los actos y exposiciones culminarán el domingo 19 de octubre con una gran jornada musical de clausura, que pondrá el broche final a la feria. El evento contará con las actuaciones de Creepy Demons Band, La Movida Mixta, Islanders, Spotheefy y Ronie, Master & Tilo, en un ambiente festivo que cerrará por todo lo alto esta conmemoración histórica.