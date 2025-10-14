Fira del Centenari de Consell: Vino, gastronomía, música y actividades para toda la familia
Del 16 al 19 de octubre, la localidad brinda por su centenario con la fusión de la Fira de Tardor y la Fira del Vi
Este fin de semana, Consell celebrará la Fira del Centenari, una edición muy especial que une la XXVIII Fira de Tardor y la XXII Fira del Vi con motivo del 100 aniversario de la Independencia Municipal (1925–2025).
Durante cuatro días, el municipio vivirá su feria más esperada y emotiva: un encuentro que reunirá a bodegas, productores locales, artesanos y artistas en un homenaje a un siglo de historia y cultura.
La Fira del Vi de Consell alcanza su 22ª edición, reafirmando el estrecho vínculo del municipio con el vino y su papel como cuna de algunas de las bodegas más prestigiosas de Mallorca. Entre las participantes destacan Bodegas Ribas, la más antigua de la isla, y Karretània, joven y prometedora bodega que simboliza el relevo generacional y la innovación en la viticultura local.
El alcalde de Consell, Andreu Isern, ha subrayado que “la Fira del Centenari es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y brindar por el futuro de un pueblo que ha sabido mantener viva su esencia durante un siglo”.
Una feria para todas las edades
Los más pequeños también tendrán su espacio el sábado 18 de octubre, con una Fira Infantil que ofrecerá talleres, ludoteca, castillos hinchables, animación y paradetes familiares.
La regidora de Cultura, Ferias y Fiestas, Lina Olmo, ha destacado que “hemos diseñado una feria pensada para todos: niños, jóvenes, familias y mayores, porque el Centenario también es una fiesta de unión entre generaciones”.
Los actos y exposiciones culminarán el domingo 19 de octubre con una gran jornada musical de clausura, que pondrá el broche final a la feria. El evento contará con las actuaciones de Creepy Demons Band, La Movida Mixta, Islanders, Spotheefy y Ronie, Master & Tilo, en un ambiente festivo que cerrará por todo lo alto esta conmemoración histórica.
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- El empresario griego que casi se arruinó y ahora quiere cambiar la cara de Illetes: “Creo en la fuerza del barrio”
- Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos
- Este es el ranking de los pueblos de Mallorca donde es más difícil aparcar