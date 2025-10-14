Corrección en busca de límites estables

Tanto en lo particular como en lo colectivo, nunca sabes que te puede caer encima. Se trata, por tanto, de tener capacidad de reacción y, si es el caso, rectificación frente a cualquier imprevisto. Estas cualidades no suelen proliferar en exceso en los ordenamientos jurídicos relativos al urbanismo, eso si no se prestan a interpretaciones maleables a conveniencia.

Con toda probabilidad, al fijar las Normas Subsidiarias vigentes en Sineu, nadie estaba en disposición de prever el proyecto de una macrogranja de hasta 750.000 gallinas a un kilómetro del pueblo. Detectada la intención de Avícola Son Perot en Son Vanrell, una inquietud cívica creciente provocó el rechazo político a la gran explotación bajo los argumentos de dimensión exagerada y graves riesgos medioambientales. Pero había que plasmarlo en medidas concretas y efectivas.

Para alcanzar una estabilidad que se antoja cuando menos mejor que la situación precedente, ha sido necesario un año de suspensión de licencias municipales en rústico, un decreto específico del Govern mirando a la ley Agraria y la modificación parcial de las NN SS del municipio. Según los cambios introducidos, solo podrá haber un máximo de 40.000 gallinas en una explotación a más de dos kilómetros del casco urbano, cifra que se reduce a la mitad si la distancia es inferior. La medida tiene sus equivalencias para otros tipos de explotaciones ganaderas. Vamos, que no son criterios estrictamente anti gallinas.

El alcalde, Tomeu Mulet, ha reconocido que Sineu habitaba dentro de un marco jurídico «poco preciso» y que se ha tratado de reconducir sus planeamientos hacia la seguridad, la sostenibilidad y el respeto a los vecinos. No es mala posición para la brújula de la gestión municipal. También ha quedado demostrado que los instrumentos legales disponibles deben ser operativos para la corrección frente a nuevas necesidades al tiempo que, en la medida de lo posible, es convenientes que estén revestidos de concreción. Nunca se sabe lo que puede ocurrir.