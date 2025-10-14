Binissalem descarta consultar al pueblo sobre la segunda fase del polígono industrial

En la sesión plenaria del pasado lunes se debatió la propuesta de celebrar un referéndum municipal sobre la conveniencia de ejecutar la segunda fase del polígono industrial. La consulta fue descartada por el equipo de gobierno UxB-PSOE "por motivos técnicos".

Desde Més, la concejala Maria Magdalena Pons argumentó que es muy importante la convocatoria de este referéndum para saber si el pueblo quiere o no quiere que se ejecute esta segunda fase. Pons dijo que se trata de una iniciativa de democracia y transparencia. La concejala también quiso recordar que en los programas electorales de UxB y PSOE no había ninguna propuesta sobre la ejecución de esta segunda fase, mientras que el programa de Més sí recogía una propuesta de desclasificación sobre el tema en cuestión. Desde el equipo de gobierno, el alcalde Víctor Martí contestó que votarían en contra porque para poder llevarse a cabo un referéndum debería ser un tema de interés general y eso lo hacía complicado organizarlo. "No se puede llevar a cabo por motivos técnicos", dijo Martí. Una respuesta que también dio a los asistentes al pleno cuando le pidieron explicaciones en el turno de ruegos y preguntas.

Desde el PP no hubo intervenciones pero apoyaron la propuesta del referéndum.

En relación a la segunda fase, el concejal de Urbanismo, Pep Maria Pons (PSOE), informó que de las 161 alegaciones que había presentado Gadma, el pasado 1 de agosto, sólo se habían dado por válidas 27. El motivo, según explicó Pons, es que dichas alegaciones fueron presentadas por la asociación como persona jurídica, cuando para ser válidas debían haber sido presentadas por una persona física, afirmó el regidor.

Modificación de crédito

Una propuesta que sí fue aprobada es la que hacía referencia a una modificación de crédito para hacer frente al pago de una deuda con un proveedor. Més votó abstención y el PP en contra. La portavoz popular, Catalina Maria Mascaró, quiso dejar bien claro que su voto no iba en contra de pagar a los proveedores pero sí en contra de la mala gestión del equipo de gobierno al verse obligado a tener que realizar modificaciones de crédito, continuamente, para hacer frente a estos pagos.

El alcalde Martí indicó que aquella propuesta venía a razón de una decisión judicial a través de la cual el Ayuntamiento se veía obligado a tener que efectuar ese pago, y que en caso de no pagarse porque el pleno no lo aprobara serían responsables los partidos que habrían votado en contra, siendo estos partidos los que entonces tendrían que hacerse responsables del pago al proveedor.

Propuestas sobre política migratoria

El PP presentó una propuesta de rechazo a la política migratoria estatal en Mallorca. La portavoz, Catalina Maria Mascaró, argumentó que en ese momento en Mallorca había llegado un 77% más de emigrantes respecto a 2024. Una gran crisis migratoria, dijo Mascaró, frente a la que el gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo una "mala política a nivel internacional".

Desde Més, Maria Magdalena Pons dijo que no apoyarían la propuesta porque, en su opinión, se está usando a personas como arma política, llegando a niveles de xenofobia. La ecosoberanista dijo que el Govern Balear no debe buscar confrontación con este tema. "Emigrar es un derecho humano", sentenció.

Desde el equipo de gobierno, Víctor Martí dijo que parte de lo que decían tanto PP como Més es cierto. Martí apuntó que resolver el problema comienza en los mismos países de origen, donde deberían crearse oficinas de trabajo, porque “cuando están aquí, ¿qué hacemos?”, preguntó Martí. "Muchos de estos emigrantes acaban siendo mano de obra para empresas de las islas", añadió, afirmando también que, en ocasiones, se crea demagogia con este tema. Una vez sometida a votación, la propuesta quedó sin aprobar, sólo con los votos a favor de los populares y en contra los de Més, PSOE y UxB.

Acto seguido a esa propuesta, el equipo de gobierno (UxB-PSOE) presentó una moción en defensa de la política migratoria estatal en Mallorca. Martí argumentó que Mallorca siempre ha sido una tierra de paso, y que décadas atrás hubo mallorquines que tuvieron que emigrar para sobrevivir. Martí dijo que muchos de los emigrantes que llegan a nuestra isla huyen del hambre o de la guerra y eso no puede criminalizarse. Martí dijo que es necesaria una buena cooperación entre administraciones y mejor diplomacia entre países. Sometida a votación, la propuesta se aprobó con los votos a favor de UxB, PSOE y Més, y en contra del PP.