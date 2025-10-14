Antònia Ferriol de Embutidos Ferriol: “Se deberían divulgar las propiedades de la sobrasada, tiene mucha proteína y vitaminas”

Antònia Ferriol ha recibido la Medalla de Oro de la IGP Sobrassada de Mallorca. Es la primera mujer en recibir esta distinción en los 30 años de historia de la IGP. Jubilada desde 2016, lleva más de 50 años dedicada al sector gracias a Embutidos Ferriol de Sineu, la empresa familiar de la que cogió el testigo de la mano de sus padres. En 1994 homologó la fábrica ante la CEE e inscribió la empresa en la IGP Sobrassada de Mallorca. Ha colaborado durante décadas con el Consejo Regulador y, aunque jubilada desde 2016, sigue vinculada a la empresa familiar que ahora regenta su hijo.

Antònia Ferriol confiesa que no se esperaba la distinción de la IGP Sobrassada de Mallorca. “Toda la vida me he dedicado a esto. En la mayoría de casas quien cogía el relevo eran los hombres. Por ello, estoy muy contenta con el reconocimiento. Es todo un honor recibir la medalla de oro”. Es la primera mujer en recibir esta distinción. De hecho, recuerda que nació en 1951. “Cuando nací mi padre quería un niño”. Al final, tuvo tres hijas. Sus dos hermanas estudiaron enfermería y óptica, ella se quedó en Sineu. “Terminaba las clases a las siete de la tarde, pero yo salía a las cinco porque tenía que llevar las cuentas de la fábrica”, recuerda. Cuando su padre tenía 60 años tuvo que someterse a una intervención debido a un cáncer y fue cuando Antònia tuvo que suplirle y llevar las riendas de la empresa.

Si se le pregunta qué ha conseguido tras décadas al frente de la fábrica, responde con orgullo que ha logrado dar a conocer su producto. “Siempre hemos apostado por la calidad. Si la gente prueba nuestros embutidos, les gustan y vuelven a comprar”, explica. En Embutidos Ferriol han conseguido ampliar su alcance más allá de Mallorca. Al principio, rememora, los productos se vendían en los mercados del Olivar y de Pere Garau, pero luego se expandieron a los supermercados. Actualmente cuentan incluso con clientes en la península, personas que participan en mercados medievales por toda España y que demandan especialmente sus productos tradicionales, es decir, sobrasada, camaiot y botifarró. Todo es venta directa. “No hacemos una gran cantidad porque la fábrica es pequeña. Ahora estamos en proceso de constuir una nueva porque el sitio se nos ha quedado pequeño”, puntualiza.

En una radiografía general, Antònia Ferriol lamenta que la sobrasada vive un mal momento. “Hay demasiados alimentos para comer. No ha habido una educación para comer sobrasada. Es más cómodo hacer un bocadillo con una loncha de jamon york que de sobrasada. De hecho, muchas personas ya ni la quieren escampar. Y eso que la sobrasada tiene mucho alimento. Es una lástima que no apoyen este producto”, lamenta. Otro hándicap que afecta es que de cada vez hay menos cerdos. “El problema es que todo el mundo quiere vivir en el campo pero nadie quiere aguantar el olor de los cerdos, de las gallinas… Mi hijo ha dado una finca de alta y solo puede poner seis siete cabezas, no tiene permiso para poner más animales”, desgrana.

Antònia Ferriol remarca que la sobrasada es un producto natural y nutritivo. Enumera que contiene una gran cantidad de proteínas gracias a la carne mientras que el pimentón aporta vitaminas además de actuar como colorante y conservante natural, por lo que no necesita aditivos artificiales. Además, es un alimento saciante. En su elaboración, remarca, apuestan por un pimentón de máxima calidad, para garantizar un sabor duradero y un producto excelente. De hecho, Antònia Ferriol considera que sería importante divulgar las propiedades de la sobrasada. “Es un producto con gran potencial: si se diera a conocer mejor, podría expandirse mucho más allá de Baleares”.