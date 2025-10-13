Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia

Vecinos de Cas Català (Calvià) han difundido en redes sociales vídeos en los que se observa el barranco de la zona completamente lleno de agua tras apenas media hora de lluvia. Las imágenes han reavivado la polémica en torno al proyecto urbanístico que prevé construir 60 viviendas de precio tasado en este mismo emplazamiento.

En uno de los mensajes publicados por un residente, el conocido oceanógrafo Xavier Pastor, se puede leer: “Es Barranc de Cas Català, después de tan solo 30 minutos de lluvia. Justo por donde pasa este torrente es donde el Govern y el Ayuntamiento de Calvià pretenden autorizar la construcción de 60 viviendas. Dicen que es una zona no inundable".

Los vecinos llevan meses cuestionando la ubicación, al entender que es una zona inundable y que supondrá un aumento poblacional en esta zona de Cas Català, sin que los accesos ni las infraestructuras urbanas estén debidamente acondicionadas para asumirlo.

Precio limitado

El proyecto prevé la construcción de 60 viviendas de precio limitado, impulsadas en el marco de los programas públicos para ampliar la oferta de vivienda asequible en la isla. La iniciativa se desarrollaría en una parcela próxima al torrente.

Imagen de una concentración vecinal celebrada hace unos meses en Cas Català contra el proyecto residencial / Juanlu Iglesias

"Se van a destruir 14.000 metros cuadrados de pino y bosque mediterráneo. Eso ahora es un oasis. Van a construir en las laderas de un barranco. Van a saturar un barrio ya de por sí saturado. Hay un solo acceso y una sola salida que está saturada", resumió el malestar un portavoz vecinal que intervino en el pleno de Calvià del pasado mes de marzo.

En el debate que se entabló en esa sesión plenaria, el teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa, subrayó que el Ayuntamiento todavía no había recibido el proyecto final de los pisos. Dijo que el Ayuntamiento sólo tenía de momento un proyecto básico, ante el cual la administración había solicitado a los promotores un informe para que aclarase unas deficiencias previas. También enfatizó que, si durante la futura tramitación los técnicos constatasenn la existencia de posibles riesgos, serían los primeros en denegar la autorización.

Los residentes críticos, por su parte, reclaman una revisión del planeamiento y la paralización del proyecto. Aseguran que episodios de lluvias intensas como los registrados recientemente ponen de manifiesto que sí existe el riesgo de inundación.

Precio de los pisos tasados

Lpara acceder a una VPL, se piden como requisitos el acreditar una residencia permanente en Balears; destinar ese piso que se quiere comprar a domicilio habitual, y carecer de otra vivienda en propiedad.

Más caras que una VPO

Las viviendas de precio limitado como las que se prevén construir en Cas Català son más caras que una vivienda protegida. Hasta un 10% o un 30% más caras, como apunta la web informativa del Govern sobre las VPL. Éstas pueden ser de dos tipos: 1 (que engloba edificaciones ya existentes) y 2 (de obra nueva, como sería el caso de las de Cas Català).

En el cuadro de tarifas en vigor, se puede ver que, en los municipios como Calvià, los precios máximos para una vivienda de precio limitado de 45 metros cuadrados, con la etiqueta energética A, sería de 160.520 euros; para una de 60 metros cuadrados, 214.027 euros; y para una de 80 metros cuadrados, de 285.369 euros.

Si la etiqueta energética es de nivel B, C o D esos importes máximos se reducirían ligeramente hasta unos topes de 131.102 euros, 174.802 euros y 233.070 euros para pisos de 45, 60 y 80 metros cuadrados, respectivamente.