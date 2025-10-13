Son Servera recolecta 14 toneladas de aceitunas

Este lunes en Son Servera ha comenzado la campaña de recogida de aceituna para la elaboración del aceite de oliva del municipio, una iniciativa que el consistorio organiza anualmente.

Recogida de aceitunas en Son Servera. / Biel Capó

A pesar de que la climatología no ha acompañado durante la recolección, muchos vecinos esperaban ya a las siete de la mañana frente a la nave municipal para depositar las aceitunas recogidas. Aunque este es el primero de los dos días habilitados para la entrega, se han recogido unas 14 toneladas de fruto, que mañana martes serán transportadas a la tafona de Caimari para su transformación en aceite. La próxima jornada de recogida será el 27 de este mes.

Aceitunas recolectadas en Son Servera. / Biel Capó

Cuidar las pequeñas parcelas

Con esta campaña, el consistorio serverí anima a los vecinos a cuidar sus pequeñas parcelas de olivos, ofreciéndoles la oportunidad de obtener unos litros de aceite elaborados exclusivamente con aceitunas del municipio.

Recolecta de aceitunas en Son Servera. / Biel Capó

Esta iniciativa se celebra desde hace muchos años y, cada vez, son más los vecinos que se animan a participar. Así, los propietarios que tienen olivos en Son Servera, recolectan sus frutos y luego los entregan a la nave municipal para llevarse toda la recolección a la Tafona de Caimari y devolverles las aceitunas convertidas en oro líquido en función del total de kilos entregados.