Los delitos penales disminuyen un 2% en Inca con respecto a 2024

La sala de plenos del Ayuntamiento de Inca ha acogido este lunes nueva sesión de la Junta Local de Seguridad con el fin de coordinar el dispositivo especial que se llevará a cabo con motivo de las Ferias de Inca y el Dijous Bo 2025. Durante el acto, la Guardia Civil y la Policía Local han realizado un breve balance de las cifras de denuncias y actuaciones realizadas durante el primer semestre 2025 y "una vez más se ha puesto de manifiesto que Inca mantiene la tendencia positiva", explica el Ayuntamiento. La Guardia Civil ha afirmado que los delitos penales han disminuido más de un 2% en la capital del Raiguer durante este período del año, respecto al año anterior. En este sentido, cabe destacar que los delitos que más han descendido son los delitos contra el patrimonio y los delitos contra las personas.

La reunión ha contado con la participación del alcalde de Inca, Virgilio Moreno; el vicesecretario general de la Delegación del Gobierno, Luis Coarasa; el jefe de sección del iSPIB, José Luis Moya; la concejala de Seguridad Ciudadana, Antonia Triguero; la concejala de Ferias y Dijous Bo, Maritxé Fernández; el capitán de la Guardia Civil de Inca, José Antonio Luque; el Jefe de la Policía Local de Inca, Miquel Llabrés, además de otros representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y otros miembros del Consistorio.

Durante el encuentro, se ha definido el dispositivo especial que se pondrá en marcha por las Fires y Dijous Bo con el fin de garantizar así la "máxima coordinación" entre los diferentes cuerpos de seguridad. En este sentido, el alcalde Moreno ha señalado que “como cada año, pondremos en marcha un dispositivo especial que permitirá garantizar la seguridad durante unas semanas de máxima afluencia en nuestra ciudad. La colaboración y la coordinación entre todos los cuerpos es esencial para asegurar que las Ferias y el Dijous Bo se puedan disfrutar con tranquilidad y normalidad.»

Un año más, durante las tres ferias y el Dimecres y Dijous Bo se reforzarán los efectivos y se implementará un dispositivo especial de tráfico y se habilitarán zonas de aparcamiento en las inmediaciones de los diferentes puntos neurálgicos de la ciudad, que se suman a los nuevos aparcamientos disuasorios que ya se encuentran en funcionamiento. Este año, además, se dispondrá de una vía de emergencias adicional, coincidiendo con la apertura de la calle Can Raió.

Además del descenso en el número de delitos, por lo que respecta al informe de la Policía Local de Inca, los datos también "evidencian un descenso de las infracciones y denuncias". «Una vez más, las estadísticas de la Policía Local y la Guardia Civil constatan que Inca es una ciudad segura. Esta buena situación es fruto de la constante coordinación entre todos los cuerpos de seguridad y del esfuerzo que hemos hecho durante los últimos años para reforzar los recursos de la Policía Local, consolidar la plantilla y potenciar las tareas de prevención y vigilancia. Sin embargo, debemos seguir trabajando para seguir avanzando en materia de seguridad ciudadana», explica Moreno.