La campaña Bonos de Producto Local ofrece hasta 60 euros de descuento por persona en 100 establecimientos de Baleares
En las primeras horas se han canjeado casi mil bonos en esta campaña, que busca reforzar la relación directa entre el productor y el consumidor
Este lunes ha empezado la campaña de Bonos de Producto Local en la que los consumidores obtienen un descuento de 10 € por cada 20 de compra, hasta un máximo de 60 euros, en la que participan 100 establecimientos de todas las islas que venden fruta y hortaliza, vino, carne y embutidos, queso, lácteos y miel.
El consumidor no debe realizar ninguna inscripción ni solicitud previa; simplemente debe identificarse con el DNI, NIE o pasaporte al comprar y se le aplicará el descuento. En las primeras horas se han canjeado casi mil bonos en esta campaña de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, en colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca, que busca reforzar la relación directa entre el productor y el consumidor.
Esta campaña forma parte de las acciones extraordinarias que ha puesto en marcha el Govern para hacer frente a las consecuencias negativas que pueda causar la situación arancelaria entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre los productores locales y aspira a promover el consumo interno para evitar que el sector primario dependa de los mercados exteriores.
100 establecimientos
En total, la campaña cuenta con 100 establecimientos inscritos, de los cuales 51 son explotaciones agrarias, cooperativas o sociedades agrarias de transformación y 36 industrias alimentarias. Por islas, participan 75 productores de Mallorca, 7 de Menorca y 5 de Ibiza.
Los productos disponibles abarcan una amplia variedad y podrán encontrarse en numerosos establecimientos: fruta y hortaliza (26), carne y embutidos (22), quesos y lácteos (19), vino (53), aceite y aceitunas (23), miel (20), confituras y conservas (21), frutos secos (12), pan y harina (8), bebidas espirituosas (14) y otros productos locales (23). Todos los establecimientos adheridos pueden consultarse en la web: www.bonsproductelocal.com/llistat-destabliments-adherits
La presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joana Manresa, defendido la filosofía de esta campaña: "No deberíamos permitirnos importar de fuera aquello que ya producimos aquí, con una calidad excelente".
El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asegurado que "el producto local es sinónimo de calidad, sostenibilidad y territorio" y que consumirlo es apostar por el futuro del campo y de la economía de las islas.
La campaña cuenta con una financiación de 363.700 euros.
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- El empresario griego que casi se arruinó y ahora quiere cambiar la cara de Illetes: “Creo en la fuerza del barrio”
- Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos
- Este es el ranking de los pueblos de Mallorca donde es más difícil aparcar