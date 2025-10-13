Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña Bonos de Producto Local ofrece hasta 60 euros de descuento por persona en 100 establecimientos de Baleares

En las primeras horas se han canjeado casi mil bonos en esta campaña, que busca reforzar la relación directa entre el productor y el consumidor

Arranca la campaña de bonos de producto local.

Arranca la campaña de bonos de producto local. / Caib

EFE

Pollença

Este lunes ha empezado la campaña de Bonos de Producto Local en la que los consumidores obtienen un descuento de 10 € por cada 20 de compra, hasta un máximo de 60 euros, en la que participan 100 establecimientos de todas las islas que venden fruta y hortaliza, vino, carne y embutidos, queso, lácteos y miel.

El consumidor no debe realizar ninguna inscripción ni solicitud previa; simplemente debe identificarse con el DNI, NIE o pasaporte al comprar y se le aplicará el descuento. En las primeras horas se han canjeado casi mil bonos en esta campaña de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, en colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca, que busca reforzar la relación directa entre el productor y el consumidor.

Esta campaña forma parte de las acciones extraordinarias que ha puesto en marcha el Govern para hacer frente a las consecuencias negativas que pueda causar la situación arancelaria entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre los productores locales y aspira a promover el consumo interno para evitar que el sector primario dependa de los mercados exteriores.

Bonos para promocionar el producto local.

Bonos para promocionar el producto local. / Caib

100 establecimientos

En total, la campaña cuenta con 100 establecimientos inscritos, de los cuales 51 son explotaciones agrarias, cooperativas o sociedades agrarias de transformación y 36 industrias alimentarias. Por islas, participan 75 productores de Mallorca, 7 de Menorca y 5 de Ibiza.

Los productos disponibles abarcan una amplia variedad y podrán encontrarse en numerosos establecimientos: fruta y hortaliza (26), carne y embutidos (22), quesos y lácteos (19), vino (53), aceite y aceitunas (23), miel (20), confituras y conservas (21), frutos secos (12), pan y harina (8), bebidas espirituosas (14) y otros productos locales (23). Todos los establecimientos adheridos pueden consultarse en la web: www.bonsproductelocal.com/llistat-destabliments-adherits

La presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de Mallorca, Joana Manresa, defendido la filosofía de esta campaña: "No deberíamos permitirnos importar de fuera aquello que ya producimos aquí, con una calidad excelente".

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asegurado que "el producto local es sinónimo de calidad, sostenibilidad y territorio" y que consumirlo es apostar por el futuro del campo y de la economía de las islas.

Noticias relacionadas y más

La campaña cuenta con una financiación de 363.700 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents