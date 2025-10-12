Un viaje nostálgico por la Mallorca rural de ayer

Un libro de cuidada edición y un vídeo de esmerada realización, obras artísticas de Ferran Petit, nos adentran a compartir un recorrido a través de un panorama nostálgico, pero real, de nuestra Mallorca rural y urbana, de un pasado todavía no demasiado lejano, pero sí tal vez demasiado olvidado, a pesar de su presencia física formando parte de un paisaje muy presente.

Nos referimos a los molinos de viento aguadores y harineros que el objetivo de la cámara de este fotógrafo autodidacta, como él se autodefine, ha plasmado en definitorias imágenes que, nunca mejor dicho, dicen más que mil palabras. Molins de Mallorca. Cap on bufa el vent es el título del foto-libro (imprimido en Esment Impremta) y del vídeo que nos presenta, que, según su autor, «surgen básicamente de la nostalgia».

Nacido en Barcelona el 1954, Ferran Petit López se traslada a Mallorca por cuestiones laborales el 1983. Diplomado en Enfermería, trabaja, desde entonces hasta su jubilación, como enfermero de atención primaria (practicante de pueblo) en Bunyola y Valldemossa. Fotógrafo aficionado, ha presentado varias exposiciones, casi siempre de contenido social, que es como puede expresar mejor su manera de pensar y sentir.

Recorrido por 150 imágenes

Tanto el libro como el vídeo que acaba de presentar en sociedad, recogen unas 150 imágenes de otros tantos molinos o restos de molinos y sus torres que despiertan unas sensaciones -ahora románticas, ahora trágicas, ahora nostálgicas- de un pasado y un presente de unas obras de ingeniería que durante años fueron vitales para la subsistencia de generaciones no tan lejanas, como son los molinos de viento; unos para la extracción de agua para el regadío de los cultivos y otros para la transformación del grano en harina para el sustento humano y animal, y que ahora constituyen un inestimable y quizás poco valorado patrimonio histórico y cultural en peligro de extinción, a pesar del esfuerzo vertido por asociaciones, instituciones y particulares en su restauración y conservación. Según Ferran Petit, su obra «es una compilación de imágenes que responde más bien a un sentimiento nostálgico y a la vez artístico; una elección hecha básicamente con un criterio estético, sea por la luz del momento, por el cielo y las nubes o por su estado de abandono o conservación, muchas veces podríamos decir que casi escultórico».

Para llevar a cabo la mencionada compilación, el fotógrafo y su cámara fueron recorriendo, durante más de seis meses, distintos municipios de Mallorca donde la presencia de molinos, o restos de los mismos, era notoria, o en su día fueron muy importantes para llevar a cabo las correspondientes tareas de molienda o riego. De las muchas imágenes captadas el autor seleccionó las que consideró más significativas o fotográficamente más expresivas, siguiendo un criterio personal.

Desde que vieron la luz, el libro y el vídeo han sido presentados en la Casa de Cultura de Campanet, localidad de residencia del autor, y en el marco incomparable del Molí de can Nofre de Montuïri con notable éxito y despertando la sensibilidad de los asistentes. Así mismo, está prevista su presentación en otras localidades, así como en otros espacios que lo soliciten.

Por todo el contenido gráfico que presenta sobre los molinos de viento, aguadores y harineros, la obra que nos ofrece Ferran Petit puede considerarse como un grito reivindicativo en pro de la restauración y conservación de los escasos molinos de viento que quedan en pie, una tarea que, dentro de sus posibilidades, están llevando a cabo personas como Miquel Ramis, de la empresa es Moliner, o el departamento de Patrimonio del Consejo Insular de Mallorca.

También han sido valiosas para la elaboración del libro los consejos de Joan Reus de la asociación Molins de Mallorca, un patrimoni en perill, de Jordi Soler, constructor de molinos en miniatura de sa Pobla, y de Pep Pascual, de la asociación Amigos de los Molinos.