La Mostra de la Llampuga de Cala Rajada resiste a la lluvia y reúne a miles de asistentes

El puerto de Cala Rajada ha acogido la XXII edición de la Mostra de la Llampuga, una cita muy participativa a pesar de la lluvia anunciada. La meteorología no impidió que se celebrara el evento, que comenzó con sol y buenas temperaturas hasta las 14.30 horas, cuando hizo acto de presencia la lluvia. Aun así, el agua no fue motivo para que el acto dejara de celebrarse.

Las mejores imágenes de la Mostra de la Llampuga de Cala Rajada / Biel Capó

La lluvia sí había obligado a suspender, la noche anterior, la tradicional paella marinera de llampuga. La organización, no obstante, ha advertido que se buscará otra fecha para degustar esta multitudinaria paella, que cada edición gana más adeptos.

Veintidós stands demostraron sus habilidades culinarias elaborando platos con la llampuga como ingrediente principal. Auténticas exquisiteces gastronómicas deleitaron al público asistente. Cada stand recibió del Ayuntamiento 80 kilos de este pescado azul para preparar propuestas que iban desde las más tradicionales —llampuga frita, en escabeche o tumbet— hasta elaboraciones más innovadoras, como el karaage de llampuga marinada con crema de sobrasada, aromáticas y alioli de pimiento de urfa; salado de llampuga, sepia y marisco con hinojo y crujiente de tinta; o croquetas de llampuga y tumbet con espuma de alioli y pimiento de tap de cortí, entre otros.

Para próximas ediciones, la organización prevé recuperar la receta de los platos que se preparan en la muestra. En las primeras ediciones se distribuían folletos con las preparaciones y, en esta ocasión, se estudia la posibilidad de facilitar el acceso mediante códigos QR en cada stand.

La muestra da visibilidad a un pescado de temporada que se encuentra en plena campaña de pesca. Con el enfriamiento de las aguas, la llampuga emprenderá rumbo a otras latitudes más cálidas, como Centroamérica, donde es conocida como pez dorado. Esta temporada, la captura ha sido buena: un 40% de la pesca en Mallorca se ha realizado en aguas gabellines y parte de esta ha servido para elaborar los platos presentados en la Mostra.

Al acto asistieron el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; el conseller de Turismo, Jaume Bauzà; el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez; y una amplia delegación del Ayuntamiento de Capdepera, encabezada por la alcaldesa Mireia Ferrer, entre otros.