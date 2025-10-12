Costumari Popular
El fred d’octubre mata l’oruga i el cuquet
Entra la lluna vella (13)
És un bon moment per exsecallar els arbres que ja han fet l’esplet; també es poden plantar arbres fruiters com el cirerer, la perera, la pomera, i les figueres. S’acaben de collir les garroves. Es poden trasplantar lletugues rodones o de cabdell i lletugues llargues, endívies, bledes, cols i pinyes de col, ceba de planter i ceba porrera, alls, porros, etc. I podeu sembrar les flors de cabeça: francesilles fassèssies, tulipes, iris, narcisos, lliris, etc., i es trasplanten els llevamans, pensaments, consolides. També podeu fer esqueixos de totes les plantes aromàtiques: sàlvia, camamil·la, romaní, donzell blanc; convé mantenir els esqueixos en un lloc arrecerat i visible. És bo que faci fred per matar els polls, la mosca, i tots els insectes que ataquen els arbres fruiters.
Santa Teresa (15)
Se la representa amb l’hàbit de les carmelites: un cor inflamat; un àngel que li clava una sageta encesa al cor; un colom i un fus; i un llibre. Va viure al s. XVI, fou doctora de l’Església, reformadora de l’Orde carmelita i fundadora de les carmelites descalces. Les noves congregacions cerquen retornar a la vida centrada en Déu amb tota senzillesa i pobresa, com la dels primers eremites del mont Carmel. Fou santificada el 12 de maç de 1622 pel Papa Gregori XV, i Pau VI la va proclamar Doctora de l’Església. La mà incorrupta de santa Teresa és en un relicari del s. XVII que es troba a l’Església de la Mercè, a Màlaga; es tracta d’una peça de plata daurada amb incrustacions de pedres precioses que conté la mà de la santa. Segons l’Església Catòlica, deu mesos després de la seva mort se’n varen exhumar les restes, i el seu cos va aparèixer incorrupte i flexible, per això se li va tallar la mà i la lliuraren a les monges Carmelites Descalces d’Àvila, i després a les Carmelites del convent de Sant Albert de Lisboa. A Palma existeix la Parròquia de Santa Teresa del Nin Jesús, i el monestir de Santa Teresa (ses Tereses); el col·legi concertat Santa Teresa del Pont d’Inca no té res a veure amb la nostra santa. És patrona dels escriptors catòlics, advocada dels somnis i s’hi encomanaven tots aquells que es dedicaven a l’art de la interpretació dels somnis. També era advocada dels caçadors d’ocells amb trampes i paranys, i dels jugadors de billar.
La feina de llaurar
Abans de sembrar, la terra s’ha de llaurar intensament per tal de remoure-la i que s’airegi i s’assolelli bé. En temps molt reculats, per sembrar, l’home removia la terra amb un bastó, tal com fan encara algunes cultures primitives. La utilització d’animals per al conreu va significar un avenç per a l’agricultura i va permetre fer servir l’arada: l’arada de fusta o romana, l’arada de mantí o braços, l’arada d’una i de dues pales, l’arada prima, l’arada amb rodes. Es creia que les rodes –circulars, com el Sol- fertilitzaven la terra. Una tradició diu que el primer llaurador va ser Nostre Senyor, i que va ensenyar-ne a Adam, el primer home.
Sant Lluc (18)
Sant Lluc, evangelista, nascut d’una família pagana, deixeble i company de sant Pau; cronista dels Fets dels Apòstols, on narra els esdeveniments fins a la primera estada de sant Pau a Roma. En el seu Evangeli es va referir als inicis de la vida de l’Església, anomenat «l’Evangeli dels pobres» o «de l’oració», perquè Jesús apareix preferint sempre els petits, els malalts, els pobres i els pecadors penedits; i perquè presenta Jesús pregant en tots els grans moments de la seva vida. Tal vegada hauríem de recobrar alguns textos i veure com són d’actuals: «Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les dominen com si en fossin amos, i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci l’esclau de tots», digué Jesús als seus deixebles que volien seure devora Ell. La mare Teresa de Calcuta ho va resumir així: «El fruit de la fe és l’amor, el fruit de l’amor és el servei, el fruit del servei és la pau». És el patró dels metges –ell ho era-, juntament amb sant Cosme i sant Damià, i també dels estudiants, els artistes pintors, els pintors de parets i els mestres relligadors. Queden 74 dies per acabar l’any.
Sant Lluc i el Dijous Bo
Si sant Miquel significava posar la possessió en marxa i s’havien de posar els ormetjos en ordre i abastir-se dels productes i animals necessaris a les fires i mercats de tardor, sant Lluc era el cicle de fires de les matances, per comprar el porc, les espècies i reposar ormetjos necessaris. Sant Lluc marca les cites per les fires d’Inca que comencen el diumenge posterior en nombre de tres setmanes. Després ve una setmana de descans, que els inquers aprofiten per celebrar la festa parroquial de Santa Maria la Major i el dijous següent és el Dijous Bo.
Sabíeu que...?
.Avui és el dia Mundial de la Visió. Dilluns (13) és el Dia Mundial de la Trombosi; també el Dia de les Cures Pal·liatives. Dimecres (15) és el Dia Mundial de la Dona Rural. Dijous (16) és el Dia Mundial de l’Alimentació; també el Dia Mundial del Pa. Divendres és el Dia Mundial de l’Erradicació de la Pobresa. Dissabte (18) és el Dia Mundial de la Menopausa.
Avui és la mostra de la Llampuga a Capdepera. A Llucmajor la Fira tradicional. A Escorca la Fira de la Serra de Tramuntana.
La collita primerenca de les olives assegura un bon oli. Les olives encara una mica verdes donen manco oli, però d’una major qualitat.
Les plantes són mestres de vida. Tenir-ne cura ens ajuda a viure. Les plantes ens donen aliment i aire net. Vida i bellesa.
«L’amabilitat és invencible» (Marc Aureli).
