Pedro Pujol 'Pedro Barca', exalcalde de Santa Eugènia entre 1979 y 1995, fallece a los 87 años

El municipio de Santa Eugènia ha decretado tres días de luto oficial tras fallecer Pedro Pujol Puigserver, más conocido como 'Pedro Barca', figura emblemática de la vida política y social local. Pujol fue alcalde de la localidad entre 1979 y 1995 —el primer alcalde democrático tras la transición— y en los últimos años ejercía como presidente de la Asociación de Personas Mayores de Santa Eugènia.

Pedro Pujol Puigserver nació en 1938 en Algaida, y residió gran parte de su vida en Santa Eugènia, vinculado intensamente a las actividades comunitarias del municipio. Durante su mandato municipal ocupó el cargo de alcalde durante 16 años consecutivos, convirtiéndose en uno de los regidores más longevos de la localidad.

En su etapa final de vida, Pujol siguió vinculado al pueblo. Desde 2012 presidía la Asociación de Personas Mayores, y promovía actividades para los mayores del municipio. También presidió durante aproximadamente dos décadas la Asociación de Cazadores local, según recuerdan fuentes vecinales.

El Ayuntamiento de Santa Eugènia ha informado de que el velatorio se llevará a cabo este sábado entre las 16:30 y las 18:30 horas en el cementerio local, y el funeral se celebrará el lunes a las 20:00 en la iglesia parroquial del municipio. Familiares, amigos y vecinos destacan la dedicación de Pujol al servicio público, su lealtad al municipio y su implicación constante con la comunidad local.

El alcalde actual, Pep Lluís Urraca, en nota oficial expresó su “máximo reconocimiento y gratitud” hacia Pujol, señalando que “fue un pilar del pueblo” y que su legado perdurará en la memoria colectiva de Santa Eugènia.Por su parte, en redes sociales el Consistorio señaló que ya ha colocado las banderas a media asta y ha convocado los días de duelo.