Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana

Cada vez es más difícil caminar por la Serra de Tramuntana sin toparse con barreras que impiden el paso por los caminos que tradicionalmente han estado abiertos. El último caso ha sucedido en Valldemossa, donde el propietario de una finca por la que transcurre el camino de sa Coma des Cairats, una de las rutas más populares de la cordillera mallorquina porque forma parte de la excursión circular del Camí de s’Arxiduc, ha cerrado un tramo del sendero. También forma parte de una de las marchas más conocidas para ascender al Puig des Teix, pasando por el refugio público de Son Moragues, gestionado por el Ibanat.

Así ha sido denunciado Luis M. Señor en su cuenta de X (antes Twitter). “El camino de la Coma des Cairats, en Valldemossa, cerrado con candado y llave. Un camino usado toda la vida por ‘valldemossins’ durante sus paseos, cerrado por un propietario que tiene la caseta a 300 metros del camino, prefiero no decir lo que pienso...qué Mallorca nos está quedando?”, se pregunta en una publicación que ha obtenido una gran repercusión.

Por su parte, el alcalde de Valldemossa, Nadal Torres, ha confirmado el cierre de este camino y asegura que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el Consell de Mallorca para denunciar la situación, pero la institución insular ha replicado que se trata de un camino “privado” y como tal consta en el catálogo municipal. A pesar de ello, Torres admite que este camino siempre había estado abierto y los excursionistas podían pasar “sin problemas”, pero al parecer los herederos del propietario de la finca han decidido ahora cerrar un tramo de aproximadamente un kilómetro que obliga a los excursionistas que quieren dirigirse a sa Coma des Cairats a desviarse por otras rutas para retomar en otro punto más alejado el sendero que asciende en dirección a Son Moragues.

El alcalde Torres lamenta esta circunstancia: “Es una lástima, mucha gente de Valldemossa y también de Palma que solían caminar por esta zona ha denunciado la situación al Ayuntamiento”. No obstante, el regidor también entiende la decisión de la propiedad porque “mucha gente va a caminar con perros sueltos y dejan los excrementos allí”. En cualquier caso, el Consistorio no ha tirado la toalla y asegura que seguirá buscando una fórmula para mantener abierto este tramo del popular camino. “Trataremos de hablar con la propiedad para ver si podemos colgar carteles reclamando a los visitantes que sean más respetuosos”, concluye Nadal Torres.

Mientras, los excursionistas expresan su indignación por un nuevo caso de camino cerrado en Mallorca, criticando en muchos casos la “desidia” que muestran los ayuntamientos a la hora de defender el patrimonio público. “La situación es surrealista, es un kilómetro de camino cerrado que enlaza Valldemossa con la finca de Son Moragues sin que pase por ninguna casa, no tiene ningún sentido, además es un camino que se ha usado desde siempre”, añade el autor de la publicación original.

Al parecer, la propiedad también ha instalado cuatro cámaras de vigilancia en las dos barreras que impiden el paso a cada extremo del tramo cerrado. “Ahora para llegar al camino de la Coma des Cairats es necesario ir más abajo y dar una vuelta; tampoco es tanto, pero molesta la continua privatización de toda la Serra”, lamenta otro internauta. Otros excursionistas instan a llevar herramientas y cortar las cadenas en aquellos puntos que tradicionalmente han permitido el paso. “A pesar de que sea propiedad privada, si hay derecho de paso constituido no puede cerrarse”, apuntan.