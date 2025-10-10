Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete años de la torrentada: Empiezan las obras de drenaje del Xaragall de Son Manxo para evitar inundaciones en Son Carrió

Las actuaciones previstas contemplan una importante mejora en las condiciones de la carretera entre Porto Cristo y Son Carrió

Han empezado las obras en Son Carrió para evitar inundaciones.

Han empezado las obras en Son Carrió para evitar inundaciones. / Biel Capó

Biel Capó

Biel Capó

Son Carrió

Esta semana han empezado las obras de drenaje del llamado Xaragall de Son Manxo, ubicado dentro del núcleo de Son Carrió en dirección a Porto Cristo. Se trata de unas importantes obras que servirán para evitar inundaciones en dicha zona. Ahora que se cumplen siete años de la fatídica torrentada, cabe recordar que este lugar provoca inundaciones cuando se producen fuertes lluvias. El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Sant Llorenç firmaron un convenio a partir del cual el consistorio licitaba las obras y la institución insular financiaba su coste con un presupuesto de 161.000 euros. 

Las obras en Son Carrió para evitar inundaciones ya han empezado.

Las obras en Son Carrió para evitar inundaciones ya han empezado. / Biel Capó

Las actuaciones previstas contemplan una importante mejora en las condiciones de la carretera entre Porto Cristo y Son Carrió, preservando la seguridad del tráfico y la circulación de los peatones en el núcleo de Son Carrió sin peligro para su integridad. 

Las obras en Son Carrió para evitar inundaciones ya han empezado.

Las obras en Son Carrió para evitar inundaciones ya han empezado. / Biel Capó

Paso del agua

En concreto, las obras consisten en sustituir y ampliar cerca de un 40% el paso del agua en el Xaragall de Son Manxo a su paso por una calle de Son Carrió que forma parte de la red viaria del Consell de Mallorca. Estamos hablando de la carretera MA-4024 en dirección Portocristo.

