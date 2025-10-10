Este es el ranking de los pueblos de Mallorca donde es más difícil aparcar

La falta de aparcamiento es uno de los principales problemas en muchos pueblos de Mallorca, especialmente los de la Serra y los que tienen muchas calles estrechas o peatonales.

En los últimos años, los problemas para residentes se han multiplicado, sobre todo en verano, en muchos de ellos, especialmente en los más turísticos como Sóller o Valldemossa, o en aquellos que ya arrastraban problemas históricos de estacionamiento.

Ahora, el creador de contenido mallorquín Toni Horrach, ha publicado un vídeo a través de la cuenta de Cas Horrach en el que repasa los cinco pueblos de la isla en los que es más difícil aparcar.

Horrach es creador también de otros vídeos y publicaciones que tuvieron mucha repercusión, como la de las cinco rotondas más feas de Mallorca o el mapa en el que analizaba los municipios de la ‘Mallorca profunda’.

Esta es la clasificación de los cinco pueblos en los que es más difícil aparcar, según Cas Horrach:

5. Alaró

“Si llegas un poco por la noche no encuentras aparcamiento ni sin querer”, afirma el en el vídeo. Y destaca el desastre: “Coches encima de la acera, sobre los pasos de peatones…” para acabar aconsejando que si vas a Alaró aparques “por el campo de fútbol”.

4. Campanet

“Es mi pueblo pero debemos aceptar está mal hecho”, empieza Toni Horrach. “Llegas, atraviesas todo el pueblo y no has encontrado sitio”, señala. El consejo para estacionamiento: “Aparca como si fueras a Alaró o en alguna cuesta que va hacia las afueras”.

3. Bunyola

“Tú llegas y te encuentras una calle toda llena de coches, los parkings a ca una p..., la parte alta del pueblo que solo pasa un coche, bicicletas por todo...” , afirma, para concluir que “si llegas a según que hora, te puedes poner el coche por sombrero o ir aparcar directamente el Festival Park”.

2. Deià

Se trata de “un pueblo que se ha convertido directamente en un parque temático”, señala el vídeo. Si por casualidad encuentras aparcamiento “tienes que caminar cinco kilómetros”. En conclusión, “te sale más a cuenta aparcar directamente en sa Foradada, aunque tampoco encontrarás sitio”. En definitiva, “no hace falta que vayáis a Deià y si vais, haced una foto e iros, que total lo hacéis por postureo”.

1. Sóller

Se lleva el primer puesto porque “directamente no puedes ni entrar en el pueblo porque ya te encuentras el atasco en el túnel”. Si consigues entrar y quieres aparcar, puedes hacerlo “en Fornalutx, aunque tampoco encotrarás sitio” por lo que “mejor no vayas”.

Comentarios

La publicación en las redes ha suscitado muchos comentarios desde pueblos que faltan en la lista, como Esporles o Santanyí, hasta otros que dicen que “No falta aparcamiento, sobran coches”, como señala un internauta.

¿Y tú que crees? ¿Estás de acuerdo con la clasificación? ¿Qué otro pueblos añadirías en la lista?