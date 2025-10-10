Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos

El ejemplar pescado por la embarcación 'Vima' se convierte en el primer gran ejemplar de la temporada

La llampuga de 16 kilos capturada por la embarcación 'Vima'.

La llampuga de 16 kilos capturada por la embarcación 'Vima'.

Biel Capó

Biel Capó

Cala Rajada

La embarcación gabellina Vima, perteneciente a la cofradía de pescadores de Cala Rajada, que actualmente esta pescado la llampuga, el pasado 9 de octubre, coincidiendo de la entrada de la dana en las isla capturó un ejemplar de 16 kilos.

La captura de estos ejemplares es poco habitual a pesar de que estos últimos años, en otoño se pescan algunos de gran tamaño.

En esta ocasión, la llampuga capturada por Jaime, Vanesa y Valeria, se ha convertido en el primer gran ejemplar de la temporada en ser capturado.

