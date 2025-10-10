Los pescadores de Cala Rajada capturan una llampuga de 16 kilos

La embarcación gabellina Vima, perteneciente a la cofradía de pescadores de Cala Rajada, que actualmente esta pescado la llampuga, el pasado 9 de octubre, coincidiendo de la entrada de la dana en las isla capturó un ejemplar de 16 kilos.

La captura de estos ejemplares es poco habitual a pesar de que estos últimos años, en otoño se pescan algunos de gran tamaño.

En esta ocasión, la llampuga capturada por Jaime, Vanesa y Valeria, se ha convertido en el primer gran ejemplar de la temporada en ser capturado.