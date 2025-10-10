El nuevo trazado del cable de Alcúdia gana 1,5 kilómetros y afecta a más parcelas privadas

El trazado subterráneo del cable de interconexión eléctrica entre la península y Mallorca, que entra en Alcúdia por sa Ferradura (la Victòria) y llega hasta el polígono de ca na Lloreta atravesando el municipio de norte a sur afectará a un mayor número de propietarios particulares que la versión que se había publicado el pasado año, además de ganar casi 1,5 kilómetros, pasando de los 11,8 kilómetros previstos en el primer trazado a los 13,2 del segundo, consensuado este año por la promotora Red Eléctrica de España, las principales instituciones competentes y la primera plataforma vecinal.

Así se desprende del documento que ha sido publicado este jueves en el boletín oficial de la comunidad autónoma y que se somete a información pública para que los interesados puedan presentar alegaciones. La nueva plataforma vecinal ANACA ya ha anunciado que presentará sus propias alegaciones como entidad y también “acompañará” a las personas afectadas para que presenten sus propuestas “adaptadas a las problemáticas individuales”.

Comparativa entre los dos trazados. En rojo, el descartado, y en negro, la nueva versión consensuada. / DM

El proyecto publicado oficialmente incluye el listado de propiedades que resultarán afectadas por el trazado subterráneo del cable y que suman más de un centenar, de las cuales la mayoría, unas 75, corresponden a parcelas particulares. En la versión de 2024, estos solares privados eran unos 60, aunque afectaba de forma directa a más zonas con viviendas. Por contra, el nuevo trazado tiene un impacto mayor sobre el suelo rústico y forestal del municipio.

El nuevo itinerario del cable afectaría también a unos 13 solares municipales, 6 del Consell y 4 de la comunidad autónoma, mientras que la titularidad de una decena de parcelas está “en investigación”. En total, todos los solares afectados superan los 38.000 metros cuadrados, aunque todo indica que esta cifra es muy superior porque más de 35 solares incluidos en el listado de terrenos afectados no incorporan la extensión. También hay que tener en cuenta que en muchos casos el cable no afectará a la totalidad de los terrenos afectados, sino que ocupará temporalmente una parte de las parcelas.

Por otra parte, el proyecto incluye la construcción de una estación conversora con un presupuesto de 271 millones de euros que afectará a unas 23 parcelas, de las cuales la mayoría son privadas, con terrenos que suman más de 62.000 metros cuadrados, mientras que otros 62.000 metros corresponden a la empresa Gas y Electricidad Generación S. A. (la antigua Gesa). Casi 7.000 metros cuadrados de terrenos urbanos son del Ayuntamiento de Alcúdia y 3.304 de la multinacional Cemex.

Imagen de la reunión celebrada este pasado miércoles por la plataforma vecinal ANACA. / ANACA

Un cambio significativo con respecto al anterior trazado de 2024 es que, en la nueva versión, la infraestructura solo afecta a un terreno del vecino municipio de Pollença del que se ocuparían 510 metros cuadrados, mientras que en el itinerario descartado eran más de 4.500 los metros cuadrados afectados. En general, muchos de los terrenos afectados por el trazado terrestre coinciden con zonas "improductivas" o "arboladas", aunque en algunos casos se trata de "pinares maderables" y de campos de cultivo de árboles frutales, entre otros casos.

El nuevo trazado, más caro que el anterior

Por otra parte, tal y como denuncia la asociación ANACA este jueves, el nuevo trazado multiplica “de forma notable” la inversión global prevista, pasando de 476,5 millones a los 675,6 millones, lo que “supone un aumento superior al 40%”. En el caso de Alcúdia, “el presupuesto se incrementa en más de 18 millones respecto al trazado anterior, sin aportar mejoras ambientales ni sociales que lo justifiquen”.

Además, denuncian que el nuevo diseño “prevé obras de gran envergadura” como un túnel bajo el humedal de Maristany, “con el consiguiente uso de bentonita”, además de la ocupación temporal de “nuevas zonas urbanas y rústicas”. La entidad alerta contra el uso de bentonita también en la zona de sa Ferradura, lo que podría provocar “colapsos biológicos en el fondo marino”, además de “alterar los suelos y el drenaje natural” en el caso de Maristany, “con riesto de infiltración en el acuífero y afección a la vegetación palustre”.

Un cartel advierte del "peligro" que supone el cable en una calle de Alcúdia. / ANACA

ANACA denuncia que se ha incumpido una de las principales premisas de la mesa de negociación de aprovechar al máximo los viales públicos existentes para minimizar las afecciones privadas. El nuevo trazado “aumenta el número de expropiaciones sobre propiedades privadas y afecta a multitud de paredes secas y elementos patrimoniales”, denuncia la plataforma.