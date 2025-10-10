Lluís Cerezo será el nuevo concejal del PP en Sóller tras la dimisión de Lorente

Lluís Cerezo se convertirá en el nuevo representante del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sóller y ocupará el escaño que quedó vacante la pasada semana tras la dimisión de Juan Antonio Lorente. Cerezo ha aceptado el encargo del partido de incorporarse al consistorio solleric, por lo que en los próximos días se pondrá en marcha el procedimiento administrativo para que la Junta Electoral Central emita su credencial. El futuro concejal ocupó el puesto número diez en la candidatura del PP en las elecciones municipales de 2023.

Lluís Cerezo, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria dentro del Partido Popular. Militante desde joven, actualmente es presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Sóller y miembro del comité de dirección de las Nuevas Generaciones de Baleares. En el ámbito profesional, trabaja en el Barceló Hotels Group, la segunda cadena hotelera de España y una de las más grandes del mundo por número de habitaciones.

Competencias

La incorporación de Cerezo al equipo de gobierno del PP podría venir acompañada de una redistribución de competencias entre los actuales concejales del grupo municipal. El nuevo edil podría ocupar la cartera de Desenvolupament Local. Falta aún por concretar quien de los concejales del PP asumirá las carteras de Urbanismo y Patrimonio.