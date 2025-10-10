Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluís Cerezo será el nuevo concejal del PP en Sóller tras la dimisión de Lorente

El regidor, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria dentro del Partido Popular, actualmente es presidente de las Nuevas Generaciones de Sóller

Lluís Cerezo será nuevo regidor del PP en Sóller.

Lluís Cerezo será nuevo regidor del PP en Sóller. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

Lluís Cerezo se convertirá en el nuevo representante del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sóller y ocupará el escaño que quedó vacante la pasada semana tras la dimisión de Juan Antonio Lorente. Cerezo ha aceptado el encargo del partido de incorporarse al consistorio solleric, por lo que en los próximos días se pondrá en marcha el procedimiento administrativo para que la Junta Electoral Central emita su credencial. El futuro concejal ocupó el puesto número diez en la candidatura del PP en las elecciones municipales de 2023.

Lluís Cerezo, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria dentro del Partido Popular. Militante desde joven, actualmente es presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Sóller y miembro del comité de dirección de las Nuevas Generaciones de Baleares. En el ámbito profesional, trabaja en el Barceló Hotels Group, la segunda cadena hotelera de España y una de las más grandes del mundo por número de habitaciones.

Noticias relacionadas y más

Competencias

La incorporación de Cerezo al equipo de gobierno del PP podría venir acompañada de una redistribución de competencias entre los actuales concejales del grupo municipal. El nuevo edil podría ocupar la cartera de Desenvolupament Local. Falta aún por concretar quien de los concejales del PP asumirá las carteras de Urbanismo y Patrimonio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda
  2. El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
  3. Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
  4. Hallan una secuencia única de construcciones talayóticas en Ses talaies de Can Jordi en Santanyí
  5. Municipio rico, municipio pobre: los vecinos de Esporles ganan de media 20.000 euros más al año que los de Son Servera
  6. El arqueólogo Damià Ramis tras el descubrimiento en el yacimiento de Ses talaies de Can Jordi: 'Es un hallazgo excepcional y muy prometedor
  7. ¿Esporles, el municipio más rico de Mallorca? Hay vecinos que no llegan a final de mes
  8. Defensa quiere apropiarse de otras 145 hectáreas “de alto valor natural y patrimonial” en Cap del Pinar

Lluís Cerezo será el nuevo concejal del PP en Sóller tras la dimisión de Lorente

Lluís Cerezo será el nuevo concejal del PP en Sóller tras la dimisión de Lorente

El origen del dinero en Palma: por qué algunos barrios son mucho más ricos que otros

El nuevo trazado del cable de Alcúdia gana 1,5 kilómetros y afecta a más parcelas privadas

El nuevo trazado del cable de Alcúdia gana 1,5 kilómetros y afecta a más parcelas privadas

Siete años de la torrentada: Empiezan las obras de drenaje del Xaragall de Son Manxo para evitar inundaciones en Son Carrió

Siete años de la torrentada: Empiezan las obras de drenaje del Xaragall de Son Manxo para evitar inundaciones en Son Carrió

Cala Rajada servirá 1.760 kilos de su pescado estrella en la XXII Mostra de la Llampuga

Cala Rajada servirá 1.760 kilos de su pescado estrella en la XXII Mostra de la Llampuga

El cine Fantasio de Sóller acogerá once viviendas sociales y un salón de actos

El cine Fantasio de Sóller acogerá once viviendas sociales y un salón de actos

Entidades marinas reclaman la regulación de los fondeos y de la pesca en el norte de la isla

Entidades marinas reclaman la regulación de los fondeos y de la pesca en el norte de la isla

Sant Llorenç, siete años después: silencio, memoria y esperanza tras la torrentada

Sant Llorenç, siete años después: silencio, memoria y esperanza tras la torrentada
Tracking Pixel Contents